˝Azt mondják az ilyen csajra, amit a lopott biciklire˝ - Létezik szereposztó dívány

Csinos voltam ahhoz, hogy lekurvázzanak. Ez azonban bőven elég volt, hogy megalázzanak

– mondta egy olyan nő, aki korábban színházban dolgozott, de ezek után hátat fordított a teátrumnak. Kérte, ne írjuk le a nevét. hollywoodi producer, Harvey Weinstein botránya mutatta meg , milyen elterjedt a szexuális zaklatás – és nem csak a színházi világban. Nálunk Sárosdi Lilla színésznő robbantott, és írta meg először a közösségi oldalán, hogyan molesztálta húsz éve egy ismert rendező.Ez valóságos lavinát indított el. Azóta már többen, Földes Eszter, Lovasi András énekes felesége például arról vallott, milyen szexista, hímsoviniszta megaláztatásban volt része színésznőként.

Létezik szereposztó dívány. Van, aki kihasználja az érvényesülésnek ezt a módját, és nem hányja el magát tőle

– mondta a Délmagyarországnak a név nélkül nyilatkozó nő, aki elárulta, van olyan, aki vele kezdett, és ezt elfogadta. Ő nem. Ez a valaki azóta is ott van a színházban, de nem nézi le emiatt.

Lehet sárdobálni, kiteregetni a szennyest, hogy lekurvázzák a színházi nőket, de amíg lesz, aki szerepért, beosztásért boldogan fekszik le, vagy hagyja magát porig alázni, addig nem fog változni semmi. Pont ezért én nem teregetek, nem voltam és nem vagyok kurva.

Férfiakat is zaklatnak

Hagyom, hogy a pokolra kerüljön, aki oda való. Hiszem, hogy előbb vagy utóbb helyreáll az egyensúly, és mindenki azt kapja, amit megérdemel – mondta a nő, aki szerint nem csak a színházban történnek ilyen dolgok.– Mindenütt lesz egy Jucika, aki azért van ott, ahol, mert valakinek a rokona, vagy mert lefeküdt valakivel. Van, amikor az érvényesül, akinek van gyomra.– A karácsonyi bulin leült mellém, és közölte, arrafelé, ahonnan ő jött, az ilyen csajokra, mint én, azt mondják, amit a lopott biciklire: dugnám – nyilatkozta lapunknak szintén név nélkül egy másik nő, aki egy reklámcégnél dolgozott.– Akkor dolgoztam ott egy hónapja, és azt mondta a többi csaj, hogy minden új lánynál bepróbálkozik a főnök. Közölte, ő most felmegy az irodájába, én meg menjek utána tíz perc múlva. Azt hitte, hogy utánamegyek. Persze nem mentem, és nem sokkal később eljöttem a cégtől – mesélte a nő.– Egy főzőversenyen kérdezte meg tőlem, megkóstolom-e a farkát, és nyújtotta felém az ételben főtt marhafarokdarabot – mesélt lapunknak az otromba, szexuális tartalmú viccelődésről egy szintén név nélkül nyilatkozó nő. Szerinte ilyen bunkósággal nagyon meg lehet alázni egy nőt mások előtt.– Fiatal szakmunkás voltam, amikor a műhelyt takarító idős férfi többször is ajánlatot tett, hogy lennék-e az övé. Természetesen mindig elutasítottam, de az azért zavaró volt, hogy – bár nagyon udvariasan – többször is közeledett felém – mesélte a több évtizede történtekről név nélkül egy férfi.Egy másik férfi pedig arról beszélt, hogy őt még katonaként környékezte meg egy idősebb férfi, amikor vérvételre várt.

Mellém ült, és kérte, menjek be vele a vécébe, és csak mutassam meg neki. Még pénzt is ígért. Elküldtem

Szexista vicctől az erőszakig

– nyilatkozta szintén név nélkül a több évtizede történtekről a férfi.A zaklatások túlnyomó többsége sohasem jut a közösség tudomására, mivel az áldozatok hajlamosak inkább magukba temetni az ilyen élményeket. A zaklatás skálája rendkívül széles: a primitív szexuális irányú viccelődéstől és beszólástól a fizikai közeledésig és a konkrét erőszakig terjed.