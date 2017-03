,,Ez nem kabaré, hanem egy társadalmi disznóság!" - bemutatják a Dollárpapát

A Dollárpapa legendás filmváltozatától – melynek főszereplőit, Rajz Jánost és Darvas Ivánt a rajongók még Oscarra is jelölnék – elvonatkoztat Horváth Péter rendezői koncepciója. A ma esti kisszínházi premieren az éppen 100 éve bemutatott Gábor Andor-darab „hagyományos, már majdnem emberi" rendezését láthatja a közönség. (A komédiát legutóbb 2005-ben Székhelyi József címszereplésével, Bal József rendezésében játszotta a szegedi társulat a nagyszínházban.)Egy „renyhe-rusnya" vidéki város várja a gazdag Dollárpapát, akitől a gazdasági fellendülést várják. Az Amerikából hazatérő milliomos, Rácz Tibor karaktere zsebében azonban összesen két ezüstdollár lapul: ezen kell felvirágoztatni a kisvárost. Mikor Rácz Tibor megkapta Hoffmann Tamás, azaz a Dollárpapa szerepét, először megdöbbent: „Jézus Mária, hiszen itt körülötte forog, rá épül minden!" Viszont a szálakat mások mozgatják: például Szekeres Jenő, akit Rédei Roland játszik, a Koltay házaspár szerepében Kárász Zénó és Szilágyi Annamária, valamint a lányaik, Göblyös Sára és Tolnai Hella láthatók. A főispánt Ádám Tamás alakítja, a polgármestert Pataki Ferenc, a közjegyzőt Gömöri Krisztián.Horváth Péter rendezőnek, még ha nézőként ül a színházban, akkor is kitárul a szíve a zene hallatára, így az előadásból sem maradhat ki az élő zene. A húszas évek végén játszódó darabhoz Gábor Andor kortársainak muzsikájából válogatott: Seress Rezső-, Eisemann Mihály- és Fényes Szabolcs-dallamok csendülnek fel a Dollárpapában. A „retró slágerek" különben is reneszánszukat élik több népszerű együttes, például a Budapest Bár vagy a Hot Jazz Band feldolgozásában.A zene nem maradhat tánc nélkül, vagyis a Dollárpapában semmiképp: a koreográfiákat Bóbis László és Markovics Ágnes tanította be a színészeknek. Szilágyi Annamária megjegyezte: a próbákon egy táncrészt akár háromszor-négyszer is újrakezdtek, majd futottak ki oxigénpalackért a takarásba – a premieren azonban ebből már semmi nem fog érződni.Az egyik legjobb magyar komédiának tartott darab díszletét Horváth Péter, a sokszínű, látványos jelmezeket Rátkai Erzsébet tervezte. A mozgalmas produkciónak jóformán karmestere a rendező – ha a fiatalokat is meg akarja szólítani, nem szabad „leülnie" az előadásnak. Márpedig Horváth Péter szerint mindegy, hogy mikor írták a jó darabot, az anélkül is aktuálisan rólunk szól, hogy kiírnánk előre nagy betűkkel.