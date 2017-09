˝Ha eszek, hazaviszel?˝ Rohamtempóban javul Vanessza állapota - logopédus, pszichológus foglalkozik vele

– Nem gondoltam volna, hogy hirtelen ennyit javul Vanessza állapota – mondta Burkus Sándor. A Bulgáriában másfél hónapja autóbalesetet szenvedett szegedi lány édesapját tegnap azért hívtuk fel, hogy elmesélje, hogyan viselte lánya az újabb környezetváltozást. Vagyis azt, hogy bár Burgaszból hosszas huzavona után hazaszállították Szegedre , az itteni klinikáról három és fél hét után szintén továbbvitték, és hétfő óta az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben kezelik – Amikor megérkeztünk Budapestre, látszott, hogy zavarja az idegen hely és az új emberek, nem tudta magát hova tenni annak ellenére sem, hogy a mentőben elmondtam neki, hova utazunk – mesélte az édesapa. – Úgy tűnik viszont, hogy hamar elfogadta az új helyzetet, mert egyre többet kommunikál. Elsősorban szerelmével, Martinnal, de velem is beszélt már.Az édesapa elmondta, Vanessza többször kérte már, hogy szóljanak egyik vagy másik ápolónak, illetve Martintól azt is megkérdezte, mikor viszi el őt családjához. – Abból is látjuk, hogy egyre többször van öntudatánál, hogy Martin telefonját egyedül kikódolta, majd zenét keresett rajta magának. Amikor pedig megunta, lezárta a készüléket, és visszaadta.Burkus Sándor elmesélte, látszik, hogy Vanessza nagyon meg akar gyógyulni. – Az intézetben próbálják önállóságra tanítani, például nem etetik meg. Az első napon még csökönyösködött, hogy nem veszi kézbe a szendvicsét. Aztán megkérdezte tőlem: „Ha eszek, hazaviszel?" Amikor megígértem neki, hogy ha meggyógyul, igen, evett.Addig azonban Vanesszára még sok munka vár. A rehabilitációs intézetben délelőttönként logopédus és pszichológus foglalkozik vele, de tanítják járni is, és zeneterápiát is kap. Délutánonként pedig édesapja és szerelme is mellette van, a teljes látogatási időt vele töltik. Tegnap még a kertbe is kivitték levegőzni, hiszen immár hét hete csak a kórházak falai között feküdt.