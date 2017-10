˝Kis könyvhét˝ egy napban: mindenkit vár a BTK a Magyar Könyvkiadók Napján

– Honnan jött a Magyar Könyvkiadók Napjának ötlete, esetleg volt már ilyen korábban?

– Tudomásom szerint nem volt, ez teljesen új kezdeményezés. Szerintem logikus, hogy mi szervezzünk ilyet, hiszen a karon nagyon is elvárható a hallgatóktól, hogy olvassanak, így nyilvánvalóan komoly olvasóközönséget jelentünk. Ezért vettem föl a kapcsolatot a kiadókkal, elsősorban azokkal, amelyek képviselőit személyesen ismertem, mert például jelentek már meg náluk könyveink.



– Hogy fogadták a kiadók a kezdeményezést?

– Nagyon örültek, ugyanakkor nagyon meg is lepődtek, hogy ilyesmi eszébe jut egy egyetemi karnak.



– Milyen elv mentén válogatták ki a meghívott kiadókat?

– Kicsit a könyvhetet próbáltuk meg egy napba sűríteni– azzal a különbséggel, hogy a könyvhéten bármilyen kiadó megjelenhet, mi viszont a minőségi és elsősorban az irodalmi műveket kiadó vállalatokkal vettük föl a kapcsolatot. A legnevesebbek itt lesznek: a Magvető mint vezető irodalmi kiadó, a Kalligram, mely szintén irodalmi és társadalomtudományi kiadó, a L'Harmattan, a Typotex és mások is bemutatják majd a könyveiket.



– Milyen programokkal várják a vendégeket?

– A bölcsész kart kinyitjuk, nem csak a hallgatónak, hanem a város polgárainak is. Bárki, aki itt él, érdeklődik, foglalkozik ezzel, bejöhet. A BTK földszintjét, udvarát teljesen átrendezzük erre a napra: ott lesznek a kiadók bemutató anyagai, ott lesznek az író-olvasó és egyéb találkozók, beszélgetések szerkesztőkkel, fordítókkal, lehet könyveket venni, meg lehet ismerkedni a legfrissebb kiadványokkal. Az este a Grand Caféban fog zárulni, többek között Krasznahorkai Lászlóval beszélgetünk, és természetesen oda is mindenkit szeretettel várunk.



– Mit gondol, egy ilyen rendezvényből mit vesz ki a kiadó, és mit a hallgató?

– A magyar könyvkiadás nincsen túlzottan jó helyzetben. Láttuk, hogy mit okoz, ha egy nagy könyvkiadó tönkremegy, majdhogynem be tudja borítani az egész piacot. Ez egy jó megjelenési lehetőség is, megismertethetik a közönséget a munkájukkal, hogy mivel foglalkoznak, milyen jellegű könyveket adnak ki. Mivel Szeged nagyváros, és egyben egyetemi város is, rengeteg a hallgató, ez a kiadóknak nagy piacot, a kiadói nap jó reklámot jelenthet. A hallgatóknak idehozzuk azokat a kiadókat, amelyekkel elsősorban csak a könyvhéten, de akkor is korlátozottan tudnak találkozni, szerkesztőkkel, fordítókkal meg csak elvétve, itt most sokkal személyesebb viszony kialakításának lehetőségét kapják. A Magyar Könyvkiadók Napján az író-olvasó találkozók is más jellegűek lesznek, több író, több alkotó lesz majd jelen, ami tovább erősíti a perszonális kapcsolatot a könyvek alkotói és a könyvek olvasói között.



– Mit várnak a rendezvénytől? Esett már szó a későbbi bővítési lehetőségekről?

– Mindenképpen hagyományteremtő szándékkal szeretnénk indítani. Mivel a visszajelzések mindenhonnan pozitívak voltak, úgy gondolom, lesz folytatás. Azt már most tervezzük, hogy kibővítjük a kínálatot az irodalmi lapokkal is, jövőre tehát ez irányba is megpróbálunk nyitni.



– Ez a rendezvény a Bálint Sándor program keretén belül jött létre. Elmondaná, hogy milyen további programokat tartogat még a kínálat?

– A program döntően négy elemre épül, ezek közül az egyik a Magyar Könyvkiadók Napja. A másik a Bölcsész Szabadegyetem, mely szeptember 15-ével indult, és szemeszterenként újraindul. Ez azt jelenti, hogy megnyitjuk a kurzusokat olyan hallgatók számára, akik nem az egyetem polgárai, de mindenképpen szeretnének valamilyen tudás, műveltség birtokába jutni. Ez a harmadik szemeszter az eddig legeredményesebb szemeszter: teljesen megújult PR-tevékenységünknek köszönhetően olyan sokan jelentkeztek, mint soha korábban. A Bálint Sándor program folytatódni fog a következő szemeszterben is, ide fog kapcsolódni az AudMax Esték című sorozat, ahol tudománynépszerűsítő előadások lesznek. A tanév vége felé lesz a Bölcsészfesztivál, ahol az év tudományos és kulturális termését mutatjuk be: az oktatók kutatásaikkal, az általuk írt könyvekkel tudják megismertetni a hallgatóságot, illetve maguk a hallgatók is bemutathatják a saját maguk által készített műveket, például OTDK-n helyezést elért munkáikat. Ugyanakkor a sok kísérőrendezvénynek köszönhetően a rendezvény kötetlen, oldottabb lesz, igazi fesztiválnak szánjuk –szintén hagyományteremtő szándékkal.