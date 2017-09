˝Rég láttalak, Erzsi!˝ - Megrohamozták a CBA arcát Mórahalmon

– Rég láttalak, Erzsi! – mondta az apukája karján ülő, négyéves Bubori Beni, amikor sorra került Kasszás Erzsinél, aki tegnap délután a mórahalmi CBA előtt várta rajongóit. Az áruházlánc reklámarcának karakterét és munkaruháját magára öltő Balázs Andrea nagyot mosolygott a cuki köszöntésen, majd megkérdezte Benit, hogy tudja-e a dalát, amit a reklámban énekel. Beni ismerte, így ha kicsit szégyenlősen is, de a színésznővel közösen elénekelte azt. A puszi mellett dedikált kártyát, kitűzőt és lufit is kapott a produkcióért.Szinte sorszámot kellett húznia annak, aki a bolt előtt Kasszás Erzsi közelébe akart férkőzni. Az összegyűlt tömeg nagy része általános iskolás lányokból állt, de akadt rajongó, aki az oviból érkezett apukájával, anyukájával. Mindenki szelfit akart készíteni a reklámban vidáman daloló-táncoló pénztárosnővel, aki a valóságban is készségesen állt a rajongók rendelkezésére, és mindenkinek volt pár kedves mondata. Annyian jöttek dedikáltatni, hogy többször újra kellett tölteni a zsebében tárolt kitűző- és dedikálókártya-készletet. Találkoztunk olyan lányokkal is, akik a karjukra kérték az aláírást.– Ez sokkal menőbb. Igaz, hogy lekopik, de reméljük, minél később – magyarázta mosolyogva három nagyobb lány, akik természetesen megkapták a közös szelfit is.– Mivel híres, tök jó, hogy találkozhatunk vele – indokolta a hatodikos Tóth Lea, miért jöttek el az eseményre. A három éve dzsúdózó kislány azt mondta, meghívja Erzsit az edzésére is, ami éppen az esemény után lesz.– Megfogta a dal a gyerekeket, és ez a jóságos, éneklő-táncoló dadafigura is szimpatikus a számukra– magyarázta Balázs Andrea Kasszás Erzsi sikerének titkát. Elárulta, a karakter nem áll messze a saját egyéniségétől, csak Erzsi sokkal bolondabb, mint ő. – Imádom ezt a szerepet és a gyerekeket, akik jönnek, és hozzák a rajzukat, amit nekem készítettek, vagy éppen elmondják a titkaikat – magyarázta a színésznő, akinek eddig 80 bemutatója volt, tévés cukrászműsort vezet, és hamarosan új Kasszás Erzsi-reklámokat is forgat.