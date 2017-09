˝Tanárok vagyunk, nem katonák˝: a szegedi tanárok kiáltványát már ötszázan lájkolták vagy osztották meg

Mint írják, bárki is a munkáltatójuk, nekik a jövő társadalmával van szerződésünk. Ők a felelősek a jövőért. „Tanárok vagyunk, nem katonák. Nem tartozunk feltétlen engedelmességgel senkinek, és a gyerekeket sem engedelmességre kell nevelnünk, hanem észszerű, egymás tiszteletén alapuló együttműködésre. Nem parancsokat kell végrehajtanunk, nem tanterveket vagy tananyagokat kell megtanítanunk. A munkánk eredményességét nem azon mérhetjük le, hogy milyen órát tartottunk. A mi munkánknak egyetlen mércéje van: az, hogy a tanítványaink sikeres és boldog emberekké válnak-e vagy sem" – írják.



Gondolataikat így zárják: „A gyerekek most vannak ránk bízva, most kell tennünk érte, hogy az iskolás életüket boldogan tudják megélni. Ha kell, konfliktusok árán is ki kell állnunk értük. Az új tanév arra is lehetőséget ad, hogy ne a régit folytassuk tovább. Kezdjünk neki! Tegyünk érte, hogy az iskola jobb legyen!"



A kiáltványt hét szegedi tanár szignálta, és arra kérnek mindenkit, aki kész velük kiállni a pedagógusszakma becsületéért, hogy csatlakozásukat a kiáltvány lájkolásával és megosztásával jelezzék. Ezt eddig közel ötszázan tették meg.