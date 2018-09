A 2000-es években élte fénykorát, most eltűnőben a pusztamérgesi rizling, már alig termelik

Hanyatlik a szőlőtermelés



Pusztamérges közigazgatási területén negyedére csökkent a szőlőtermelés. 1990-ben még 800 hektáron termeltek, ez most a 200-at sem éri el. Az olaszrizling különleges fajta, hosszú a tenyészideje, érzékeny a téli fagyra, ezért inkább olyat telepítenek a gazdák, amellyel könnyebb bánni. Az utóbbi években indult lefelé a bortermesztés a megyében, tönkrementek a borászati alapok, eszközök, megszűntek a piacok, ezért rohamos a csökkenés, nem is visszafordítható – tudtuk meg Géczi Lajostól, a Pusztamérgesi Hegyközség elnökétől.

Minden hordójuk teli volt

A jobb években az összes hordó teli volt, főként olaszrizlinggel. Ma már csak vörösboruk van Farkaséknak, az is csak saját fogyasztásra. Fotó: Török János

Újratelepítették az olaszrizlinget

Az újonnan telepített rizling minden évben lefagyott, 2016-ban döntöttek úgy Farkasék, hogy befejezik, kivágják az ültetvényt. Fotó: Török János

Öt éve indult meg a hanyatlás

Néhányan még kitartanak

Évekkel ezelőtt méltán híres volt a pusztamérgesi borvidék, sok gazda foglalkozott borfeldolgozással, főként az olasz- és rajnai rizlingjük volt népszerű. Mára többhektárnyi szőlőtőkét vágtak ki a térségben, és több pincészetet is árulnak.A Farkas család még a rendszerváltás előtt vette át a téesztől mostani pincéjét, akkor nem is borászat volt itt, hordók helyett burgonyát tároltak a közel 100 éves helyiségben.– Az eredeti pincerészt még Kiss Ferenc erdőmérnök építette erre a szélfútta domboldalra. Amikor a családunk tulajdonába került, kibővítettük egy újabb résszel, és présházat is kialakítottunk – mesélt a kezdetekről Farkas Gábor. Elmesélte azt is, testvérével, Istvánnal családi vállalkozásban foglalkoztak ezzel. 20 hektáron gazdálkodtak, fő profiljuk a rajnai és az olaszrizling, valamint a kövidinka volt. Próbaképpen kékfrankos szőlőt is telepítettünk, ennek itt nem volt hagyománya, ez volt a választékunk – tette hozzá.István volt borász, a munka nagy részét ő vitte, majd fia, Farkas Csaba is szőlész-borász szakirányon végzett. A Farkas Pincészet a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején élte fénykorát. – Ekkor körülbelül 1000-1200 hektoliter borunk volt, teljes kapacitással működött a borpincénk – emlékezett vissza Csaba. Szőlőt nem vásároltak, nem is adtak el, amit termeltek, mind feldolgozták és borként értékesítették.– Minden folyamatot itt végeztünk, a bogyózás, préselés is itt történt. Egy palackozót is kialakítottunk, ezt azonban már nem használtuk – mesélte Csaba. Folyóborként értékesítették rizlingjüket, zárjeggyel, kannában vitték vendéglátóhelyekre, éttermekbe. Tapasztalatai szerint olaszrizlingjük volt a népszerűbb, amelyet 10 hektáron termesztettek. Volt idő, hogy az összes hordójuk teli volt, és nagy nemzetközi forgalmat bonyolítottak. Tartottak borkóstolókat, voltak vendégeik Egyiptomból, Olaszországból és Kínából is.Csaba próbált beállni a családi gazdálkodásba, de akkora hasznot nem termelt, hogy saját fizetését is ki tudja gazdálkodni. Ekkor külföldre ment, Új-Zélandon borászkodott. Amikor hazajött, édesapja már betegeskedett, közben belefogtak egy nagyobb szőlőtelepítésbe, a 10 hektár olaszrizlinget 2011-ben újratelepítették. – Ekkor már nem tudtam itthagyni a gazdaságot, közben már kevesebb földön gazdálkodtunk, hisz ezek egy része állami terület volt, amelyet elárvereztek a kövidinka alól. A többi ültetvény pedig elöregedett, ott ki kellett vágni a tőkéket. A kézi munkaerő hiánya is hozzájárult gazdaságunk hanyatlásához – foglalta össze az okokat Csaba.Édesapja 2013-ban halt meg, halála után a vállalkozásra felvett hiteleket vissza kellett fizetni, az igazi visszaesés ekkor indult meg. – Az öröklési folyamat is hosszan eltartott, ez idő alatt hívtak a partnerek, hogy mikor viszem az újbort, de sajnos nem tudtam szállítani a bürokrácia lassúsága miatt – magyarázta a fiatal szakember. Az újonnan telepített rizling minden évben lefagyott, 2016-ban döntöttek úgy, hogy befejezik, kivágják az ültetvényt, hiszen már évek óta nem volt bevételük. Jelenleg folyamatban van az adóraktári engedély visszaadása, gazdaságukat pedig szeretnék értékesíteni.Kimentünk az ültetvényekre, a falu szélén szomorú látvány fogadott minket. A földterület egy részén már csak kopár föld, kisebb részén pedig kiöregedő szőlőtőkék álltak. Pár pincészetben, néhány családi gazdaságban foglalkoznak még rizlinggel. Aradszky László kertészmérnök közel ötven éve termeszt szőlőt, ők még szüretelnek, most épp a kövidinkát. Összesen 45 hektáron gazdálkodik, rizlingje már neki is kevesebb van.– A magyar fajta, vagyis az olaszrizlingem már csak 2 hektáron terem, rajnai pedig 10 hektáron. Nem fizetik meg a minőséget Magyarországon, ezért nem éri meg ezt a fajtát termelni – magyarázta a szakember. Tapasztalatai szerint évről évre kevesebb a szőlőtermés Csongrád megyében, úgy érzi, kihalásra van ítélve a Csongrádi borvidék.