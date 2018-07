A 25 ezredik látogatót köszöntötték - minden eddigi szegedi rekordot megdöntött a dínókiállítás

Tibor elmondta: tavaly kettesben voltak itt feleségével, akkor a szabadtéri egyik előadását kötötték össze nyaralással. Most fiukat is hozták, és a Napfényfürdőben töltik napjaik nagy részét. A dínókiállításról interneten olvastak, és úgy döntöttek, ezt nem hagyhatják ki.

Továbbra is óriási siker a szegedi Móra Ferenc Múzeum dinoszauruszkiállítása. A tárlatot július 14-én nyitották meg, azóta sem csillapodott az első napok rohama. Minden délelőtt sorok várják a múzeum nyitását. Az első héten tízezren látták a tárlatot, a második hét után pedig már 25 ezren nézték meg az Amerikából érkezett dínókat.A 25 ezredik látogatót kedden kora délután köszöntötte a múzeumban Botka László polgármester és Fogas Ottó, a kulturális intézmény igazgatója. A 25 ezredik jegyet egy háromtagú család vásárolta meg. Hirth Tibor feleségével és fiával Hajósról érkezett hétfőn, városunkban nyaralnak.A harmadikos Hirth Ákosnak meglepetés volt a dínólátogatás, kedvence a díszteremben kiállított, 20 méteres csontváz és a mozgó T-Rex volt. Hirthné Füredi Linda meglepődött azon, hogy ilyen rövid idő alatt – bő két hét – már ennyien megtekintették az őshüllőket. Persze, örömmel fogadták a múzeum és a város ajándékait. Fogas Ottótól dínós játékokat és könyveket tartalmazó ajándékcsomagot kaptak, a város polgármestere pedig egy Szegedről szóló könyvet nyújtott át a családnak.Botka László elmondta, boldog gazdája a város a dínókiállításnak, az különösen nagy öröm, hogy Európában Szegeden mutatkoztak be először az ősállatok. A város polgármestere egy bejelentést is tett.– mondta a sajtó képviselőinek Botka.Fogas Ottó arról beszélt, hogy ilyen rövid idő alatt még egyetlen kiállításukat sem nézték meg ennyien. Hozzátette, céljuk Szeged turisztikai forgalmának erősítése.