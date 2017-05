A 32 gyanúba keveredett egyenruhás közül tízet őrizetbe vettek Röszkén

Keresztes Imre főügyész azt írta, a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult nyomozás adatai szerint a röszkei határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő határrendészek rendszeresen kértek és fogadtak el a Magyarország területéről kilépő, illetve ide belépő külföldi állampolgároktól jogtalan előnyért készpénzt, amelynek összege alkalmanként változó volt.

Készenléti rendőrök kísérték bilincsbe vert egykori kollégáikat a bíróság katonai tanácsára. Fotó: Karnok Csaba

Hivatali vesztegetés elfogadása miatt vettek őrizetbe több, a Röszkei Határrendészeti Kirendeltség állományába tartozó határrendészt, az ügyészség tíz ember esetében indítványozta az előzetes letartóztatás elrendelését - hozta nyilvánosságra a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője szerdán.A gyanúsítottak beosztotti állománykategóriába tartoznak, vezető beosztású vagy tiszti rendfokozatú rendőr nincs köztük.

A főügyészség 32 rendőrt hallgatott ki gyanúsítottként, közülük többen beismerték a bűncselekmény elkövetését. Az ügyben 10 rendőrt vettek őrizetbe.

A Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn és kedden a Készenléti Rendőrség munkatársainak közreműködésével számos helyszínen tartott házkutatást, ezek során nagy összegű készpénzt - forintot és valutát - foglalt le.Az őrizetbe vett 10 határrendészt egykori kollégáik kísérték be a Szegedi Törvényszék katonai tanácsára tegnap délután. Az előzetes letartóztatásról szóló tárgyalások 14 órakor kezdődtek, minden őrizetbe vett rendőr nagyjából 1 óráig maradt bent, így a kényszerintézkedés elrendeléséről csak lapzártánk után, késő este született döntés. Az őrizetbe vett volt egyenruhások ügyvédei az esettel kapcsolatban ügyvédi titoktartásra hivatkozva semmit nem mondhattak lapunknak.Szinte minden évre jut egy határátkelőkön történő korrupciós botrány Csongrád megyére. Két éve – ahogy írtuk – korrupció gyanúja miatt vett őrizetbe tizenegy nagylaki határrendészt a Központi Nyomozó Főügyészség. A rendőrök a megalapozott gyanú szerint pénzt, illetve különböző kisebb értékű ajándékokat kértek, illetve fogadtak el a határon átlépő kamionok vezetőitől. 2014 nyarán nyolc makói rendőr 90, azóta bizonyított esetben öt–tíz euró kenőpénzt fogadott el külföldi autósoktól azért, hogy eltekintsenek a járművek, illetve a sofőrök ellenőrzésétől, vagy a pénzért az alkoholszondát ők maguk fújták meg a járművezetők helyett. Ügyükben még a hónap elején is tartottak tárgyalásokat, jogerős ítéletet még mindig nem hoztak felettük.A korrupciót a büntető törvénykönyv alapesetben 2–8 évig tartó szabadságvesztéssel bünteti, súlyosabb esetekben 5–10 évig tartó börtönt is kaphatnak a megvesztegetett egyenruhások. A Btk. szerint a bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett korrupciónál a magasabb büntetési tételt kell alkalmazni.