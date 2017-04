A 90'-es évek zenéi, salsa, twist és népzene is a Hattyason

A 90'-es évek előadói ugyanúgy tarolnak a 18 évesek között, mint saját korosztályukban - ők is felbukkannak a szegedi rendezvényen. A teljesség igénye nélkül érkezik a Groovehouse, a V-tech Kefírrel, A Fiesta Csordás Tibivel, no meg az UFO, a Happy Gang, a Desperado és DJ Náksi.A rendezvény főszervezője, Lukács Levente a Frappé Kulturblokkról is szót ejtett: - A 3 nap alatt, 3 különböző műfajt csempészünk a fesztivál területére. Első nap Rozsdamaró Táncház, második nap Salsa party, utolsó nap pedig Jampec party színesíti a rendezvény repertoárját. Lesz olyan is, ami még a Welcome Campen sem volt. Ez pedig az Alter Electro stage, ami egyfajta buli a buliban rendezvényként a Jugyu Klubba várja az érdeklődőket. Itt a Dubstep, Minimal, Drum & Bass és a techno stílusok képviseltetik magukat.A Szegedi Egyetemi Napokon Gaszroudvar várja az ínyenceket, érdekesebbnél érdekesebb italokkal és ételekkel. Ezen a részen az utcazenészeké a főszerep. A Frappé amúgy is kívül-belül a színességéről ismeretes és ez nem lesz ez másképp a Szegedi Egyetemi Napokon sem. A Rozsdamaró Táncház mellett a salsa is teret kap a fesztiválom, ebben egy díjnyertes magyar start up csapat, a Dolce Dance segédkezik. A Jampec Party-n most is egy félbevágott Trabant lesz a DJ pult.