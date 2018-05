A Bánát és a Dél-Alföld természeti értékeit teszik elérhetővé

Közös, részben turisztikai projektet valósít meg egy vajdasági nagykárolyfalvi egyesület és a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete. A 227 ezer eurós – azaz több mint 72 millió forintos – összköltségvetésű, határon átnyúló program legfőbb célja, hogy a fogyatékkal élők és mobilitásukban gátoltak számára is elérhetővé tegyenek turisztikai célpontokat. Magyarországon három helyszínt, a Mártélyi, a Pusztaszeri és a Körös-éri Tájvédelmi Körzetet kapcsolják a pályázathoz, míg a határ túloldalán a Verseci-hegységet és a Delibláti-homokpusztát.



A magyarra Egyenlő esélyű (öko)turizmus szociális vállalkozás címmel fordítható pályázat keretében Szerbiában bemutatóterem nyílik, és a vajdasági projektgazda egy speciális járművet is beszerez, amivel szinte bármilyen helyszínt meg tudnak közelíteni. Dormány Gábor projektmenedzser a pályázat keddi szegedi bemutatóján elmondta, létrehoznak egy szociális vállalkozást azzal a céllal, hogy előkészítsék és megszervezzék a turisztikai célpontok egyenlő hozzáférését. Ezen felül 400 fogyatékkal élőt vonnak be a turisztikai programokba, és további 40 ezer ember figyelmét szeretnék ráirányítani a fogyatékkal élők helyzetére. Felmérik továbbá az érintett csoportok igényeit, valamint a turisztikai szolgáltatók lehetőségeit, korlátait.



A határon átnyúló programhoz az Európai Unió 193 ezer euró támogatást biztosít, míg a kormány 8300 euróval járul hozzá.