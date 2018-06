A bárzene legendája zenélt a közönségnek - Esőben degorzsáltak a Gutenberg Gasztro Weekenden

Pontban délután öt órakor az első Gutenberg Gasztro Weekend kezdetekor szakadt le az ég Szegeden, de ez nem szegte kedvét sem a szervezőknek, sem pedig a vendégeknek. A rendezvény ötletgazdája és szervezője Veszelinov Annamária, egykori búvárúszó, ifjúsági Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes, az utcában található delikát üzlet tulajdonosa azt mondta, a sportban is a maximalizmusra törekedett, és ugyanez a célja a vállalkozásával.– A minőségi táplálkozást szeretném megismertetni a szegediekkel. A mai rendezvényen többek között azt szeretnénk megmutatni, hogy a sonka- és a pezsgőfogyasztás hogy fér össze. A 18 hónapig érlelt Serrano sonka mellett az egyik pezsgőgyártó újdonságát lehet most megkóstolni. Hagyományt szeretnénk teremtetni ezzel a rendezvénnyel, hiszen az utca és az elegáns környezet kiváló helyszínt biztosít – mondta a szervező.A vendégek közben az esőre fittyet hányva kóstolták a finomságokat. Kovács Ildikó és három barátnője házi baracklekváros, Serrano sonkás szendvicset és szürkemarha szalámit falatoztak. – Ezt még csak a bemelegítés, a pezsgő előtt lesz még egy kör – tette hozzá Ildikó nevetve.A pezsgős cégnek köszönhetően egy degorzsálást is megtekinthettek az érdeklődők. A pezsgőkészítés során, miután leülepedett az üveg nyakához a seprő (üledék), a palackot fagyasztó folyadékba mártják, a bor a seprővel együtt megfagy, majd a kupakot eltávolítják, és a jégdugó a ráfagyott seprővel együtt hangos pukkanás kíséretében távozik. Ezt nevezik degorzsálásnak, vagyis seprőtelenítésnek.A pukkanás és a kóstolás után a hangulatos zenei aláfestést a szakma egyik utolsó mohikánja, a bárvilág legendája, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Fűzy Gábor bárzongorista szolgáltatta. – Nem vagyok matuzsálem, csak 74 éves, de elég frissnek érzem magam. Aktívan dolgozom a mai napig hetente három napot a rózsadombi Piros Pezsgő piano bárban. Nekem vendégköröm van, akikre odafigyelek és ez fontos dolog – mondta a művész, majd klasszikus Máthé Péter, Cserháti Zsuzsa, Szécsi Pál és Karády Katalin dalokkal szórakoztatta a felszabadultan falatozó közönséget.