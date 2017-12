A belföldi úti célok a legnépszerűbbek: Budapestre, Egerbe és Szegedre utaznak a legtöbben szilveszterkor

Sorrendben Budapest, Eger és Szeged vezeti a legnépszerűbb belföldi úti célok rangsorát szilveszterkor a Szállás.hu adatai szerint, a külföldre utazók közül a legtöbben a lengyelországi Zakopanét és Krakkót, valamint Pozsonyt választják. A szállásfoglaló oldal szerdai közleménye szerint Budapest tavaly is az első, Szeged pedig a harmadik volt, Eger a negyedik helyről ugrott a másodikra.



A tízes lista további helyeit sorrendben Hajdúszoboszló, Hévíz, Gyula, Pécs, Siófok, Miskolctapolca és Zalakaros foglalja el. A külföldi úti célok listájának 4-10. helyein lengyelországi és szlovákiai települések - többségében síközpontok - állnak: Wroclawot Dóval, Bialka Tatrzanska, Liptószentmiklós, Poznan, Újtátrafüred és Karpacz követi a szilvesztert magában foglaló napokon.



Kiemelték, hogy az előfoglalási adatok alapján a legtöbb szálláshely annak ellenére is teltházas lehet, hogy a csomagajánlatok akár 50 százalékkal is drágábbak az év végén. A foglalások átlagos költsége 13 százalékos éves emelkedéssel az idén megközelíti a 69 ezer forintot, csaknem minden ötödiket SZÉP-kártyával fizetik a vendégek - mondta a közlemény szerint Szigetvári József, a portál ügyvezető igazgatója. A többség párban, családdal vagy nagyobb társaságban utazik, csupán a foglalások 2,5 százaléka szól egy főre - tették hozzá.



A Szallas.hu adatai szerint a leghosszabb szilveszteri foglalás 30 napra szól, a legdrágább több mint 1 millió 200 ezer forintba kerül, a legnagyobb utazó létszám 34 fő. A belföldi szállásadók sztárfellépőkkel, zenés műsorokkal, gyermekfelügyelettel várják a vendégeket, az éjféli koccintás és a tűzijáték a legtöbb szilveszteri csomagban alapprogramnak számít - olvasható a közleményben.



A Trivago.hu összesítése alapján szilveszterkor a magyarok belföldre utaznak a legszívesebben, a húsz legnépszerűbb úti cél között mindössze hét külföldi van. A szálláskereső portál szerdai közleménye szerint a lista első helyén Budapest áll. A második helyre a legnépszerűbb külföldi úti cél, Prága került, majd Hajdúszoboszló, Hévíz és Eger, a 6-8. helyen pedig Párizs, Róma és Bécs következik.



Az első tízbe Szeged és Győr került még be, a húszas lista második felét sorrendben Siófok, Debrecen, Zalakaros, a lengyelországi Zakopane, Sopron, Pécs, Visegrád, Dubai és Amszterdam foglalja el és Bükfüdő zárja. A Trivago.hu a fürdővárosok népszerűségét azzal magyarázza, hogy a gyógyvíz és a szállodai wellness szolgáltatások felértékelődnek télen. A lista legdrágább úti célja csaknem 96 ezer forintos átlagos árral éjszakánként idén Dubai, a második 93 ezer forinttal Zakopane, a harmadik pedig Bükfürdő 76 ezer forinttal.



A fővárosok közül a prágai átlagárak megközelítik a 64 ezer forintot, Amszterdamban a 60 ezer forintot, míg Bécsben egy éjszaka a Trivago.hu használóinak kattintásai szerint 51-52 ezer forintba, Párizsban majdnem 44 ezer forintba, Budapesten és Rómában pedig csaknem 39 ezer forintba kerül. Hozzátették, hogy a portál adatai szerint a csehek, a szlovénok és a szerbek inkább külföldre utaznak 2017 végén. A szilveszteri utazási szokásokat vizsgáló rangsor a 2017. december 29. és 2018. január 2. közötti időszakra leadott keresési adatokon alapszik, az átlagos árak a hotelekre, standard kétágyas szobára és egy éjszakára vonatkoznak - olvasható a közleményben.