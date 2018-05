A Belvárosi hídról készültek a Tiszába ugrani, kilencéves kislánynak köszönhetik az életüket

– A víz tele volt szeméttel, épp egy hatalmas, kiálló ágakkal teli fa is közeledett a híd alá. Az ugrás végzetesnek is bizonyulhatott volna a hatemeletnyi magasságból. Mi is ugráltunk gyerekként a vízbe, de nem a Belvárosi hídról – tette hozzá a fiatal apuka.