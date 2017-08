A bevándorlás csak a sokadik problémánk: helyben az egészségügyet tartják a legaggasztóbbnak

Lippai Tímea és Kolompár Lili a munkakörülményeire is panaszkodott. Például arra, hogy az útszélén esznek, mint a csövesek, és töri a cipő a lábukat. Fotók: Karnok Csaba

– Szédülök már, annyira melegem van a napon – mondta legnagyobb problémáit firtató kérdésünkre egy, a szegedi Roosevelt téri padkán ebédelő közmunkás. Kolompár Lili nyolc órában 53 ezer forintot visz haza havonta szeptember végéig. Ha utána nem hosszabbítanak vele, marad a 22 ezer 800 forintos segély. Magától értetődő, hogy a teret takarító fiatalasszonynak a megélhetés és munkanélküliség a legégetőbb gondja. A munkakörülményeire is panaszkodott a kolléganőjével, Lippai Tímeával együtt.

Kneisz Csilla optimista. Nem panaszkodik, hosszú távra tervez a párjával és barátaival a háta mögött.

Óriási volt a kontraszt a két asszony és a pár méterre tőlük sétáló család között. Amikor a Veszprémből érkezett Vukov Gabriellát és párját, Bokor Györgyöt kérdeztük, ők arról beszéltek: a két gyerek „durcáját" igyekeznek összehangolni a közös pihenés érdekében. A tízéves Leventével és az ötéves Rékával vadasparkot, múzeumot, Aquapolist és trolizást, villamosozást terveztek a hétre.Kneisz Csilla házvásárláson töri a fejét, és pár éven belül gyermeket vállalna a párjával. Azt mondta, optimista, és az is marad, amíg olyan barátai vannak, mint akivel a Móra-múzeumnál sétált.

Csak a heti szünidei programok összehangolása okoz gondot Vukov Gabriellának és családjának.

Legnagyobb problémáinkról a Republikon Intézet készített országos közvélemény-kutatást. A két legaggasztóbb gondjukat jelölhették meg a válaszadók. A megkérdezettek számára leginkább az áremelkedés és az infláció, vagyis a megélhetés költségei jelentik a legnagyobb problémát. Másodsorban az egészségügy és a szociális biztonság nyomasztja őket, harmadikként pedig a saját családjuk anyagi helyzete. Az országos felmérés szerint viszonylag kevéssé idegesítő a munkanélküliség, az oktatási rendszer, és egészen kevéssé zavaró csak a bevándorlás.

Ugyanezt a kérdést a delmagyar.hu olvasóinak is feltettük, az országos kutatás szempontjai alapján válaszolhattak. Merőben eltérő eredményt kaptunk. A megélhetési költségek sokkal kevésbé zavarják válaszadóinkat, mint országosan. Az egészségügy és a szociális biztonság viszont annál inkább; azt sorolták magasan az első helyre. Természetesen a családjuk anyagi helyzetéért is aggódnak. Emellett az országosnál sokkal jobban nyugtalanítja őket a munkanélküliség és az oktatási rendszer. Az életfeltételeik is erősebben nyomasztják őket, és a bevándorlás problémáját is élesebben érzékelik. Mindazonáltal az utóbbi eltörpül a személyes gondjaik mellett.