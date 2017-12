A biogazdaság felé nyit Csongrád megye

A háromnapos nagyszabású fórumon Csongrád megyét – Łódź Vajdaság testvérmegyéjét – Kakas Béla , a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke képviselte. Az elnök előadásában bemutatta a megye adottságait, és ismertette elkötelezettségét a biogondolkodás vonatkozásában a mezőgazdasági termeléstől kezdve a megújuló energiaforrások hasznosításáig. Emellett szándéknyilatkozatot írt alá a partnerség erősítéséről, valamint annak Vajdaság és Temes, illetve Arad megye irányába történő kiterjesztéséről.

Az elnök Csongrád megyét az Európai Unió délkeleti kapujaként mutatta be előadásában a fórum résztvevőinek. Kiemelte az agrárium szerepét, a prémium minőségű helyi termékeket, és felvázolta a biogazdaság perspektíváit. Kitért rá, milyen lehetőségeket nyújt, hogy hazánkban itt a legmagasabb a napsütéses órák száma, de a napenergia hasznosítása mellett a geotermikus energiára épülő beruházásokat, fejlesztéseket is ismertette. Külön érdekességként bevezette a szakembereket a számítógép vezérelte üvegházas bio-paradicsomtermelés rejtelmeibe is. Maga a gondolatiság tetten érhető a Csongrád megyei Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) fejlesztéseiben, így többek között az energetikai jellegű beruházások, a napelemes fűtéskorszerűsítés támogatásában.