A biztonságos reptetés a cél - A szakember szerint ha baleset történik, a drónt megtalálják, de a felelőst soha

Milliárdos piac



Jelenleg a 150 kilogrammnál könnyebb drónok a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoznak, ezért a gyártóknak és üzemeltetőknek országonként eltérő tervezési és biztonsági előírásoknak kell megfelelniük. A civil dróntechnológia a következő tíz éven belül az uniós repülési piac mintegy tíz százalékára (azaz évi körülbelül 15 milliárd euróra) nőhet. A bizottság szerint az iparág 2050-ig 150 ezer munkahelyet hozhat létre.

Csadon Gyula repüléstájékoztató tiszt a Szegedi Repülőtér irányítótornyában. Fotó: Török János

A repülés szabályait vérrel írták

Sokba kerülhet az összes engedély beszerzése

A Critical Massről készült az I. hazai drónfotópályázat második helyezett ,,Kritikus tömeg" című képe.

Fotó: Domonkos Sándor

Követendő példa az osztrák szabályozás

– Szögezzük le elsőként, hogy a repülés biztonsága sokkal fontosabb, mint a drónosok munkájának megkönnyítése. A repülőgépeken emberek ülnek, ez Szegeden leginkább 2–4 személyes gépeket jelent, míg a drón kezelője a földön tartózkodik. Nyilván fontos, hogy aki munkát végez a drónnal, szerezzen jártasságot, és vizsgázzon a készülék kezeléséből – kezdte Báló Tamás. A Szegedi Közlekedési Társaság repülőtér-üzletágának vezetője szerint ahogy fejlődik a drónozás, egyre könnyebb, stabilabb, keményebb kompozitanyagból készülnek a drónok, amelyek elég nagy nyomot hagyhatnak egy repülőgépen, egy kisgép ablakát be is törhetik.– A jogalkotók most abba az irányba próbálnak elindulni, hogy regisztrálják a drónokat. Ha ugyanis baleset történik, a drónt megtalálják, de a gazdáját és a felelőst soha. Az illető elássa a távirányítót, és hallgat róla, miközben a repülésben minden szabályokhoz van kötve. Ez a rémisztő és veszélyes – magyarázta a repülőtér-vezető, akit az Európai Parlament közelmúltban jóváhagyott, a drónok biztonságos reptetését célzó szabályokról kérdeztünk.A több mint ötszáz oldalas dokumentum lényege, hogy egységes biztonsági előírásokat fektessen le az Unióban, a gyártók számára pedig megteremtse a termék- és szolgáltatásfejlesztéshez elengedhetetlen jogbiztonságot. A drónpilótáknak ismerniük kell a rájuk vonatkozó szabályozást, és ügyelniük kell arra, hogy gépük repülés közben ne sodorjon veszélybe mást vagy a légteret használó egyéb járművet. A szabályfrissítés célja az volt, hogy az Unió repülésbiztonsága továbbra is magas szintű maradjon, ugyanakkor a szabályok praktikusabbak és a kockázati tényezőkkel arányosabbak legyenek a következő évtizedekben várható forgalomnövekedés kezelésére.– A nagy öregek azt mondják, hogy a repülés szabályait vérrel írták. Reméljük, nem jutunk el addig, hogy a drónozással kapcsolatos előírásokat is hasonló okokból szigorítsák. Mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a légi közlekedés veszélyes üzem – tette hozzá Báló Tamás, aki azt kéri, hogy a drónpilóták minden esetben tájékozódjanak a légtér használóinál, azaz a Szegedi Repülőtér szakembereinél. – Ha tudunk a drónok reptetéséről, akkor figyelmeztetni tudjuk a pilótákat, de amiről nem tudunk, az veszélyt jelent a légi közlekedés többi résztvevőjére – hangsúlyozta Báló.Korábban azt írtuk, életszerűtlen és bürokratikus a drónok reptetésének magyarországi szabályozása. Ha valaki minden előírást betart, több tízezer forintjába is kerülhet az összes engedély beszerzése (2018. március 3.: Nehéz szabályosan légi felvételeket készíteni).A drónhasználók szerint ez azóta sem változott. Tarkó Bálint fotós, operatőr, aki a Híradónak is dolgozik, úgy fogalmazott, az új uniós szabályozás nem változtatott az eddigi helyzeten sem pozitív, sem negatív irányba.A szegedi Domonkos Sándor, az első Magyar Drónfotó Pályázat második helyezettje úgy fogalmazott, a légtérigénylés engedélyezése egy hercehurca. – Az oldalon keresztül kijelölöd magadnak, hogy hol szeretnél repülni, mettől meddig, ezt levélben, 3000 forintos illetékbélyeggel felküldöd a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályának legalább 30 nappal az igényelt időpont előtt, aztán vársz. Szóval ha most egy esküvőn szeretnék szeptemberben repülni, akkor most megkérem az engedélyt és imádkozok, hogy augusztusig válaszoljanak. A legszebb, hogy van, amikor indoklás nélkül utasítanak el, és akkor buktad a 3000 forintod – avatott be a bürokrácia útvesztőibe a szegedi fotós.Az egyik követendő példaként az osztrák szabályozást említette, ahol egy okostelefonos alkalmazással előre lehet regisztrálni légtérhasználtra megadott területen a drón szériaszámával és a személyazonosító okmánnyal.