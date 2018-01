A boldog békeidőket idézi meg a felújítás: áprilisig álmodhatják újra a tervezők a Széchenyi teret

Boldog békeidők. A felújítással szeretnének visszahozni valamit a tér hangulatából.

Fotó: Móra Ferenc Múzeum

Nem új gondolat a Széchenyi tér megújítása, 2004-ben már engedélyezési tervdokumentáció is készült, ám nem volt pénz a projektre. 2012-ben az uniós költségvetési ciklus végéig megvalósítandó szegedi fejlesztések sorában szerepeltették, akkor 2-2,5 milliárd forintra becsülték a munkálatok költségeit. Végül idén év elején Orbán Viktor miniszterelnöknek és Botka László (MSZP) polgármesternek a Modern Városok Programról kötött megállapodásában kapott helyet a Széchenyi tér felújítása. Ezt kifogásolta a decemberi közgyűlésen a független Szentistványi István. Szerinte ha Szeged vérbeli ellenzéki város lenne, akkor azt is néznék, hogy mire fogadnak el pénzt, nemcsak az uniós milliárdok lebegnének a városvezetés szeme előtt. Úgy látja, nem feltétlenül a két világháború közötti külsőt lenne érdemes visszaállítani, amit a pályázati kiírás is tartalmaz.Az érintett időszakban Trianon-emlékpark is volt a téren, így a Jobbik nem ellenzi a helyreállítást – jegyezte meg a párt önkormányzati képviselője, Tóth Péter. Végül Botka azzal zárta le a vitát, hogy amint készülnek a tervek, bemutatják azokat a lakosságnak, és bárki elmondhatja véleményét.

Mindent feltérképeztek

A fesztiválok maradnak

A borfesztiválnak a rekonstukció után is helye lesz a Széchenyi téren.

A projekttel kapcsolatban Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester lapunknak elmondta, felmérték a növényállományt, a geodéziai sajátosságokat, továbbá a tér történetét is feltérképezték, ami támpontokat, ötleteket adhat a tervezőknek, akik 2018. április 4-éig nyújthatják be javaslataikat. A beérkező pályázatok közül egy főként szakemberekből álló tervzsűri választ győztest, és május 2-án jelentik be az eredményeket.Nagy megjegyezte, a terület adottságait érdemes figyelembe venni, hiszen javarészt a nagy árvíz után épült paloták szegélyezik a teret, ami egyfajta iránymutatást jelenthet a tervezőknek. Arra, hogy a boldog békeidőket idéző közterületet szeretnének, a tervpályázati kiírás is utal valamilyen szinten, de az alpolgármester szerint nehéz kérdés, hogy mennyire is lehet előre sugallni építészeti megoldásokat. Az sem biztos, hogy egy ütemben megvalósulhat a rekonstrukció, hiszen csak a fősétányra volt 2 milliárd a költségbecslés néhány éve, a Modern Városok Program keretében pedig 3 milliárd forintot fordítanának erre a célra.A megújítás után sem száműzik a fesztiválokat a térről, de ezzel kapcsolatban az alpolgármester elmondta, az örökségvédelem is jelezte az önkormányzatnak, hogy a környezethez méltó rendezvényeket szeretnének. Ez azt jelenti, hogy a város nevével egybeforrott borfesztivál a későbbiekben is a platánok lombja alatt kap majd helyet, ám a kisebb programokat nem biztos, hogy engedélyezni fogják.

A minőségre törekednek

A sokat látott tér



Az 1879-es nagy árvíz tengerré változtatta a Széchenyi teret, amelynek koptatta köveit a francia szpáhi hadsereg az első világháború éveiben, taposták tankok az 1956-os forradalom idején. A 19. század első felében erőteljesen lepusztult, és Móra Ferenc egyik anekdotája szerint, amikor Széchenyi István 1833-ban ellátogatott Szegedre, elkeseredett a főpiac látványán. Azt javasolta az akkori polgármesternek, inkább termesszenek ott krumplit, ha nem képesek megújítani a közterületet. Több néven is illették az idők során, az 1848-as forradalom idején például a Szabadság tér nevet kapta, majd 1860-ban, Széchenyi halála után nem sokkal döntött úgy a városvezetés, hogy a legnagyobb magyarról nevezik el.

– A minőség felé kell elmozdulni, csakis azokat kell és szabad beengedni a történelmi belvárosba. A jelenleg is ott rendezettek esetében pedig érdemes előzetesen egyeztetni, hogy miként is lehet a minőségen tovább emelni, akár a tartalomban, akár a felépítmények küllemében – magyarázta Elekes Zoltán, a Magyar Fesztivál Szövetség alelnöke. Szerinte például élő állatoknak nincs helyük a történelmi belváros főterén. Kitért arra is, hogy Szeged az utóbbi öt évben felkerült a hazai és nemzetközi turisztikai térképre egyaránt, és ezt leginkább a minőségi fesztiváljainak köszönheti. Elekes úgy véli, ennek a megőrzése érdekében érdemes összekapcsolni a programokat, és egyszerre több mindent is kínálni, hogy ne csak egyetlen napig maradjanak a városba érkezők.