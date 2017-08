A burgaszi kórház orvosai nem beszélnek sem a családdal, sem az orvosokkal - Nem tudják hazahozni kómás lányukat

– Ha a tengerparton kell aludnunk és a kukából ennünk, akkor sem megyünk haza, amíg a lányunkat nem szállítják Szegedre. Nem hagyjuk magára ilyen embertelen körülmények között – fogalmazott Burkus Sándor. A szegedi édesapa immár két és fél hete küzd azért, hogy a kómában lévő, 19 éves Vanessza gyógyulását biztos kezekben tudhassa, ám Bulgáriában ragadtak, és csak magukra számíthatnak. – A lányom párja idegenvezető, hozzá ment ki nyaralni Vanessza – kezdte rémálomba illő történetüket az édesapa.

Magukra maradtak Bulgáriában

– Július 19-én a fiatalembertől segítséget kért két magyar turista, akik egyébként nem tartoztak a csoportjához: ellopták a személyes irataikat, idegenvezetőjük nem volt a városban, és szerették volna, ha ügyükben segít tolmácsolni a szófiai nagykövetségen. Ő el is ment velük a fővárosba, és velük tartott Vanessza is. A négyfős társaság már visszafelé tartott, minden ügyet elintézve, amikor Burgasz előtt 20 kilométerrel a kocsijuk lerobbant. A leállósávban álltak meg, ott kezdtek el segítségért telefonálni. Még csak a turista férfi tudott kiszállni a kocsiból, amikor egy autó fékezés nélkül, 160-nal beléjük rohant. A hátul ülő nő, akinek az iratait intézték, a helyszínen szörnyethalt. – A lányom párja ki tudott szállni az autóból, látta, hogy Vanessza nincs magánál. Nem is merte mozgatni, csak az ablakon keresztül próbálta simogatni – mesélte Sándor. A 19 éves lány azóta is kómában van, nem kommunikál. Kétoldali agyi ödémája van, gégemetszést kellett rajta végrehajtani, és két nyaki csigolyája is eltört.Vanessza édesapja és édesanyja azonnal Bulgáriába utazott, azóta is kint vannak. Az eltelt hetekben azonban szinte semmire nem jutottak: lényegében csak falakba ütköznek. – Kiérve a kórházba kiderült, hogy az orvosok nem beszélnek angolul, így kézzel-lábbal mutogatva próbáltuk kideríteni, hol van a lányunk. Közölték ugyanis, hogy náluk nincs. Az orvosok sem a magyar, sem a tiszteletbeli bolgár konzullal nem voltak hajlandók telefonon beszélni. Hosszú időbe telt, mire kiderült, hogy iratok nélkül Alexandra néven, „magyar autóbalesetes" megjelöléssel regisztrálták.

A kórház senkivel nem kommunikál

A kommunikáció azóta is nehézkes, mert a konzulátus csak önköltséges tolmácsot tud biztosítani, óránként 10 ezer forintért. De ha Szófiából jön, az utazási idejét is ki kell fizetniük a szülőknek. Így egyedül akkor jutott a család érdemi információhoz, amikor egy Bulgáriában élő magyar nő, hallva a történetükről 250 kilométert utazott miattuk, és egész nap tolmácsolt az orvosok és közöttük. – Ekkor egy kicsit közlékenyebbek voltak, egyébként akármikor megyünk, semmilyen információt nem adnak, csak a pultnál beszélgetnek egymással – mesélte felháborodottan az édesapa, akivel a nyakrögzítőt is megvetették, és a higiéniás termékeket sem biztosítják, ha nem hoznak a lánynak.A család jelenleg annyit tud, hogy Vanesszát csak magánrepülőgéppel lehet hazahozni. A szegedi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetője a szülőktől már tud az esetről és fogadná is a lányt, ám ehhez szüksége lenne az állapotát igazoló papírokra és egy friss CT-re. Azokat azonban a burgaszi kórházból nem küldik, és nem is hajlandók felvenni a kapcsolatot a szegedi professzorral. Ugyanígy az egészségbiztosító sem kapta még meg a szükséges dokumentumokat, a család pedig nem érti, mire várnak.

Augusztus közepére felélik a tartalékaikat

– Azt viszont el tudták mondani, hogy sürgősen meg kellene műteni a csigolyáit, mert ha tovább repednek, lebénulhat. Annyit közöltek, hogy ez költséggel jár, így magánúton kellett kinyomoznunk: legalább 2 millió forintról beszélünk. A döntésünket már sürgetik – mondta az édesapa, aki bár nem tudja, honnan teremtik elő a pénzt, csak akkor megy bele a bulgáriai műtétbe, ha írásba adják neki, hogy lánya nem szállítható. Erre azonban a kórház nem hajlandó.A szülők számításai szerint eddig több mint félmillió forintot költöttek arra, hogy lányuk mellett lehessenek és megpróbálják elintézni hazajuttatását. – Nagyjából másfél hétig tudjuk még finanszírozni az ittlétünket. Aztán majd a strandon alszunk, vagy a kórházkertben, nem érdekel. De Vanessza nélkül nem megyünk haza – jelentette ki Burkus Sándor.A szülőknek egyébként van még egy hatéves fia, aki itthon maradt nagynénjével. – Nagyon megviselte, hogy nem jöhetett velünk. És bár azt gondolom, nem érti még, mi az a kóma, mindennap azzal a kérdéssel kezdi, amikor beszélünk, hogy felébresztettük-e már a nővérét.