A bűz is megszűnt a Kőrösyben

Felgyorsítják a szakközépiskola-szakgimnázium fejlesztési programot, mivel az intézmények infrastruktúrája elavult – nyilatkozta nemrégiben Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Utánajártunk, Szegeden mennyit költenek a nem túl korszerű iskolai épületek fejlesztésére.A Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma frekventált helyen, a belvárosban van. A Tisza melletti iskolát 1885-ben alapították, akkor az épület már állt.Az utóbbi években komoly problémát okozott az a bűz, amely a csatornából jött. A mindenkori kilencedikesek osztályterme az alagsorban van, nekik ilyen körülmények között kellett tanulniuk. Ottjártunkkor még zajlottak az emelt szintű érettségik, immár nem elviselhetetlen bűzben. Tavasszal ugyanis teljes egészében felújították a csatornahálózatot.– Évtizedek óta problémát okozott az, hogy a nagy esőzések után csatornaszag volt az iskolában – mesélte Farkasné Székely Angéla, a nagy múltú iskola igazgatója. Angyalné Kovács Anikótól, a Szegedi Szakképzési Centrum vezetőjétől megtudtuk, kaptak egy miniszteri döntésen alapuló támogatási csomagot, 220 millió forintot arra, hogy a három éve megalakult centrum 11 iskoláját fejlesszék.– Elsők között a közgazdasági iskola csatornáját hoztuk helyre, ami egy kivitelezési hiba miatt okozott gondot. Borzasztó büdös volt az épületben, a szennyvíztelepen nincs ilyen – mesélte Angyalné. A beruházásnak köszönhetően az évek óta pangó szennyvizet kiszivattyúzták, ehhez teljesen felbontották és újraaszfaltozták az udvart.– Munkánkat segíti még, hogy elindulnak a belső felújítások is – tette hozzá a Kőrösy igazgatója.– Kifestették a tornatermet és a dísztermünket is, nyáron mindkét helyiség parkettáját felcsiszolják majd. A lépcsőházat is kifestik a nyáron, és lehetőségünk lesz a tanári szoba felújítására, ezek nagy dolgok számunkra – magyarázta az igazgató.Emellett nagy felújítások zajlanak a szakképzési centrum többi intézményében. A József Attila Általános Iskola és Szakiskolában egy 50 millió forintos elektromos beruházáson vannak túl. A Krúdy Gyula kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépben és a Móravárosi szakiskolában most indul az elektromos hálózat korszerűsítése.A Krúdyra ezenfelül is költenek, az iskola Maros utcai konténerépületét körbeszigetelik, kicserélik a nyílászárókat, és saját forrásból a tetőt is felújítják.– Nagyon elhanyagolt infrastruktúrát örököltünk három éve, eddig a József Attila szakiskola épületére költöttünk a legtöbbet, most a Csonkára és a Kossuthra koncentrálunk, utóbbiban nyáron elindul az udvar rekonstrukciója, új sportpályát is kapnak. Pályázati forrásból is igyekeznek minél többet a felújításokra költeni, hogy a diákok és a tanárok jobb körülmények között tanulhassanak és taníthassanak.