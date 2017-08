A Campusban a söröskorsó, az Art Hotelben a kiskanál a legnépszerűbb ˝Emléktárgy˝

A tavaly novemberi nyitás óta háromezer söröskorsó tűnt el a Campusból. Fotó: Karnok Csaba

– Annyira megtetszett az egyik felespohár a Campusban, hogy amikor nem figyelt senki, a táskámba süllyesztettem – mesélte egy fiatal egyetemista lány, aki néhány tömény elfogyasztása után az esti buliba indulás előtt itta magát olyan bátorra, hogy a dizájnos pohár végül tényleg a táskájában landolt. Azóta is nagy örömmel használja – otthonában.– Érdekes módon nem a kisebb felespoharakat, hanem a söröskorsókat viszik előszeretettel magukkal vendégeink – mondta Ludányi Márton. A Campus ügyintézője azt mondta, hogy napi 30-40 korsó biztosan eltűnik náluk. A Borsodit most annyira „vitték", hogy szerdán már más sörgyártó poharába kellett csapolniuk a magyar italt. – Szerencsére azóta megállapodtunk a gyárral, hogy pótolják a készletünket. Tavaly novemberben nagyjából 5 ezer korsóval nyitottunk, mára háromezernek már biztos lába kelt. Ettől függetlenül nem nézünk bele a vendégek táskájába, de ha valaki nagyon feltűnően visz el egy poharat, utánamegyünk, és visszakérjük tőle – mondta Ludányi Márton.

Előszeretettel viszik magukkal a vendégek a szállodákban található piperecikkeket is: tusfürdőt, szappant, emblémás törülközőt vagy fürdőköpenyt. A pszichológusok általános véleménye az, hogy a legdrágább szállodák is ki vannak téve a használati tárgyak megdézsmálásának. A kisebb értékű tárgyakra, például tollra vagy samponra, de a nagyobbakra sem lehet rászorulva a szállóvendég. Ezeket inkább egyfajta emléktárgyként kezeli, olyasminek, ami „jár neki", vagy zsákmányszerzési lehetőségnek tekinti.– Nálunk a kis kávéskanál kerül leginkább valami módon a hazautazó vendégeink táskájába, de egy szezonban ez sem éri él a százas nagyságrendet – mondta Gál István, az Art Hotel Szeged igazgatója. Vezetnek tárgyieszköz-leltárt, de egy törülköző esetén nehezen tudják megmondani, hogy az például egy mosás után ment tönkre, vagy azt is a turisták vitték magukkal, emlékként. – Fürdőköpenyből nincs nagy hiány, a kanalakon kívül a törülközők és a kispárnák számát kell időközönként feltöltenünk – mondta az igazgató.