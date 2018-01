A csatorna dugult el, a felújítás jól sikerült - Megállt a víz az újraburkolt Szécsi utcában

Múlt pénteken érdeklődtünk a városházán, hogy így kell-e felgyűlnie a víznek eső után a Szécsi utcában a felújítást követően. Tegnap kaptunk választ kérdéseinkre, amelyben emlékeztettek, hogy útfelújítás során csak a kopóréteget cserélték, a beruházás nem érintette a csapadékvíz-hálózatot. Viszont jelzésünk után a városüzemeltetési iroda megkérte a csatornákat üzemeltető vízszolgáltatót, hogy tisztítsa ki a csapadékvíz-elvezető rendszert, amit kedden el is végeztek.



A tisztítás során több helyen találtak dugulást, amelyet a felszínről behordott por, iszap, falevél és egyéb hulladék okozott. „A Szegedi Vízmű Zrt. a csatornatisztítási munkákat kiterjeszti a főgyűjtőig, és a közeljövőben végigmosatja az érintett további csatornaszakaszokat is. Ennek hatására vélhetően már nem lesz további vízelvezetési probléma a kérdéses Szécsi utcai útszakaszon, gyorsabb lesz az összegyűlt felszíni vizek elvezetése" – írták.



Azt is megtudtuk, a kivitelező 12 utcában szerződésszerűen teljesítette az aszfaltozást, néhány esetben akadt ugyan kisebb probléma, ezeket azonban garanciálisan javították. Egy utca maradt ki csak a munkákból: a Francia utcában a gázvezeték cseréje után, tavasszal végzik el a burkolatjavítást. A munkákat egyébként egy év múlva felülvizsgálják, és ha valahol hibára bukkannak, azt a kivitelező kijavítja.