A Cserepesre költöztetné a város a dorozsmai nagybanit

Az érintett kereskedők, termelők és bérlők a piac megmaradása mellett álltak ki, azt is javasolták, hogy akár kisebb területen működjön tovább a nagybani, sokuknak ugyanis a magántőkéből épült új nagybani piac nem megfelelő.

Tavaly az első háromnegyedévben elért üzemi eredmény 125,6 millió forint veszteség volt a dorozsmai nagybani piacnál, amely 88,4 százalékban a szegedi önkormányzat tulajdonát képezi. Karácsony előtt néhány nappal a cég taggyűlése úgy döntött, hogy január 31-én nyit ki utoljára a vásártér, a bérlőknek felmondanak, és eladják a sportpályát, valamint az ingóságokat, előbbit a város veszi meg.Múlt hét pénteken ajánlattal állt elő a szegedi városvezetés: arról állapodott meg a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. a szintén többségi önkormányzati tulajdonú Cserepes Sori Piac Kft.-vel, hogy a Cserkón folytathatják az árusítást februártól.

– Nonszensz, nem értjük a város ajánlatát, hiszen a két piac alapvetően más profilú, a kis- és nagykereskedelem teljesen más

Az önkormányzat egy közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, amelyben az áll, hogy a bérlők változatlan feltételekkel árulhatnának az új helyen, amely a vásárlók számára is könnyebben megközelíthető.A Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. saját költségén átköltözteti a 20 négyzetméteres mobil raktárait a Cserepes sorra, amelyet a termelők, kereskedők tovább bérelhetnének. Azt is írták, hogy a Cserepes sori piac zöldség-gyümölcs kereskedéshez várja a termelők, kereskedők jelentkezését.– kommentálta lapunknak Fábián Tibor a költözésük ötletét. Emlékeztetett, hogy a dorozsmai nagybani piacon túlnyomórészt nagykereskedők vannak jelen, és szerinte a Cserepesen nem találnák meg a számításukat.Hangsúlyozta, nem balhézni akarnak, hanem csak tovább szeretnének dolgozni, hogy ételt tudjanak tenni a családjuk asztalára. A férfi elfogadhatatlannak tartja, hogy a fejük fölött döntöttek egyik napról a másikra, előbb arra kényszerítve őket, hogy szedjék a sátorfájukat, most pedig elköltöztetnék őket.