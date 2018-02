A csokinyuszik már a boltban vannak: 5 héttel Húsvét előtt sok üzletben már a teljes ünnepi kínálat

Bár még csak februárt írunk, az időjárás pedig éppen most fordult téliesre, a kereskedelemben ez cseppet sem okoz zavart. Több áruház már tavaszváró hangulatban van, így elkezdtek kikerülni a polcokra a húsvéti termékek.Ami ennél is meglepőbb: van, aki már veszi is ezeket. Megnéztük, mikkel készülhet az öt hét múlva esedékes ünnepre, aki idejében szeretné beszerezni a kellékeket – és persze van elég nagy szekrénye, hogy eldugja mondjuk a meglepetésédességet.A korán ébredő élelmiszer-áruház díját idén a Lidl nyerte, ahol dísztárgyaktól a csokinyúlig már mindent kipakoltak. Pár ezer forintból művirággal és fából faragott nyúlfejekkel akár már most ki lehet dekorálni a lakást a kínálatukból, azonban azt gyanítjuk, lesz még ennél jobb is a felhozatal. Az édességválaszték azonban biztos, hogy most is ugyanaz, mint ami az ünnep előtt néhány nappal a polcokon lesz: marcipántojás, cukordrazsé, csokityúk, csokinyúl, sőt húsvéti habcsók és erre az alkalomra gyártott táblás csoki is van.– Ami jó, azt gyorsan elkapkodják. Ez már sokéves tapasztalat – magyarázta Lénárt Margit, miért vásárolta meg már februárban 4 unokájának és 2 dédunokájának a csokinyuszikat. Péntek délelőtt találkoztunk vele az áruházban, nagy mennyiségben pakolta kosarába az ünnepi édességeket. Ráadásul kiderült, Szerbiából érkezett bevásárolni. – Nálunk ilyen szép termékeket nem lehet kapni. Nagyon jól mutatnak a fűben szétszórva a ház körül, amit majd a gyerekek megkereshetnek.A Penny Marketben már szintén elkezdődött a húsvétvárás: egy teljes soron kínálják a csokitojásokat és csokinyulakat. Az itteni kínálatot feldobták a „banánízű figurák", illetve a „zseléfigurák" termékekkel: előbbi valószínűleg a csokis banán nevű, műhabos retró édesség mintájára készült, banán helyett nyúl alakú gyártóformával, utóbbi pedig szintén a mai szülők gyerekkorát idéző cukrozott zselé – húsvéti alakzatokban legyártva. Arra egyébként, hogy még tél van, a polc másik fele emlékeztet: az akciós termékek során ott árválkodnak a leértékelt mikuláscsomagok is.A dekorációs és kiegészítő kellékeket forgalmazók között a Printker Office Landben ébredtek leghamarabb: ott már a teljes húsvéti árukészlet elérhető szalvétától a festékeken át a barkára akasztható dekortojásig. – Az ünnepi termékeket soha nem a szezonban teszik ki, azokat a vevőknek már korábban látniuk kell – magyarázta Varga Péter vezérigazgató. – Bár vannak, akik már most is vásárolnak, az ünnep előtt 2-3 héttel indul meg az igazi roham. Ekkorra viszont a vevők már tudják, mit hol tudnak beszerezni, esetleg beleszerettek egy-két termékbe – éppen azért, mert már most látják azokat a polcokon.