A Csongrád megyei 3-as körzet jobbikosai Toroczkai László mögé sorakoznak fel - Sorra húzzák le a rolót a tagszervezetek

– A 3-as választókörzeten belül feloszlott 3 települési alapszervezet, és folyamatban van a kisteleki, a mindszenti, a csanyteleki, a szentesi és a sándorfalvi szervezet megszűnése is

– Úgy gondolom, ez a párt tisztulási folyamatát segíti elő, mert az érintett tagszervezetek egy része eleve kis taglétszámú, életképtelen volt

– Már évek óta nem azokat a válaszokat kapom, mint amikor beléptem. Én is meg a környezetem is tudja, hogy amit mondanak, nem valós. Ismételgettem a mantrát, védtem a védhetetlent, kerestem a racionalitást, az elvhűséget, de ma már szétteszem a kezem – írta közösségi oldalán Dudás Zoltán, a Jobbik Csongrád megyei 3-as választókerületének korábbi elnöke, és bejelentette, kilép a pártból.Nem Dudás az egyetlen, aki így döntött. Lapunknak Tóth Péter, a Jobbik megyei elnöke azt mondta, a csongrádi 3 fős tagszervezettel együtt eddig 5-en jelezték hivatalosan kilépési szándékukat, ám közben egyre több településről érkezik hír az alapszervezetek önfeloszlatásáról.Dudás Zoltán elmondta, korántsem 5 főről van szó, ugyanis legalább 100 tag távozik tudomása szerint, igaz, egyes településeken a héten dönthetnek erről.– mondta.Lehúzta a rolót a fábiánsebestyéni Jobbik is. Tóth László egykori elnök lapunknak kifejtette, 2016 novemberében alakultak meg 5 fővel, és további nagyjából 10 szimpatizánssal dolgoztak közösen. – Leszögezem, nem a Jobbik áprilisi választási eredményei miatt döntöttünk úgy, hogy feloszlunk. Úgy érezzük, hogy valami egészen más irányt vett a párt, mint amire igent mondtunk, ám nem kívánunk szembemenni a Jobbik országos politikájával, tiszteletben tartjuk az elképzelésüket, de ebben mi nem veszünk részt – magyarázta. Hozzátette, ők a Toroczkai-féle mozgalommal szimpatizálnak.Szél Csaba jobbikos színekben indult a nagytőkei időközi polgármester-választáson 2016-ban, ám azóta már kilépett a pártból. – A Mi Hazánkban látom a jövőt, ott szeretném folytatni a későbbiekben – jegyezte meg. A szentesi alapszervezet elnöke, Bocskay Csaba is búcsút intett a Jobbiknak, a városi tagszervezet sorsa ma dől el, keddre ugyanis taggyűlést hívtak össze, és ugyanez a helyzet Sándorfalván is.– közölte megkeresésünkre Tóth Péter, a Jobbik Csongrád megyei elnöke. Az új alapszervezetek toborzását már elkezdték, amivel kapcsolatban kiemelte, a minőséget tartják szem előtt, nem szeretnék elkapkodni ezt a folyamatot.A Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László lapunknak azt mondta, országosan több mint 60 mandátumnál tartanak, azaz ennyi polgármester, megyei önkormányzati és települési képviselő csatlakozott hozzájuk. – Ez azonban csak a folyamat eleje, hiszen tagszervezeti gyűléseket kell összehívni, jegyzőkönyvet kell készíteni a feloszlatásról, ami időbe telik.Mozgalmunk megvárja, hogy meghozzák a döntést a jelenlegi párttagok, mindenkit várunk – közölte az ásotthalmi polgármester.