A Csongrád megyei középiskolások 88 százaléka szívesen lenne cserediák külföldön

· Az AFS Alapítvány országos kutatása alapján a Csongrád megyei özépiskolások 88 százaléka szívesen lenne cserediá ülföldön,

· a 3 legjellemzőbb motivációs tényező a megyei diákok számára a nyelvtanulás, a kaland és a ülföldi ismerősö szerzése,

· a Csongrád megyei özépiskolások többsége, 71 százaléka Észak-Amerikában lenne cserediá , míg 16 százaléka európai országba, 13 százaléka pedig Ázsiába menne szívesen.

· Az idén augusztusban induló egy tanéves, illetve hat- vagy háromhónapos ülföldi diákcsere-programokra február végéig jelentkezhetnek a megyei diákok.

· Szegedről 5 kiutazóra már biztosan számít az AFS, ő Chilében, Finnországban, Dominikán, és az USA-ban töltik majd csereévüket.

· Szeged kiemelkedő örzet az AFS hazai szervezetén belül: ebben a tanévben Szegeden az AFS szervezésében olasz, japán, argentin, mexikói, indonéz és thai diákok ismerkednek hazánk kultúrájával.

A Csongrád megyei középiskolások 2017. február 28-ig jelentkezhetnek a világ egyik legnagyobb és legrégebbi nemzetközi diákcsere-szervezete, az AFS idén szeptemberben induló csereprogramjaira. A diákok öt kontinens mintegy 40 országa közül választhatják ki azt az úti célt, ahol a 2017/2018-as tanévben fognak önkéntes befogadó családoknál élni és helyi iskolákban tanulni. Szegedről 5 kiutazóra már biztosan számít az AFS, ők Chilében, Finnországban, Dominikán, és az USA-ban töltik majd csereévüket.Az AFS a közelmúltban egy online kérdőívvel mérte fel országszerte a középiskolások cserediákprogramokkal kapcsolatos vágyait. Az országos adatokból az derült ki, hogy a 14-19 éves fiatalok 92,9 százaléka szívesen részt venne egy külföldi diákcsere programban. Csongrád megyében is hasonló az arány: a fiatalok 88 százaléka szívesen menne külföldre tanulni.A felmérésben részt vevő fiatalok több mint egyharmada (36,4 százalék) a nyelvtanulásért, egynegyede (25,4 százalék) a kalandért, 16,1 százaléka pedig a kultúrák találkozásából adódó élményekért szeretne cserediák lenni külföldön. A Csongrád megyei válaszadók lehetséges kiutazásuk fő motívumaiként ugyancsak a nyelvtanulást és a kalandot jelölték meg, a megyei középiskolások azonban harmadik helyre a külföldi ismerősök szerzését ikszelték be (14,3 százalék).Az országos felmérésben megkérdezett diákok körében a hosszabb, 6-12 hónapos diákcsereprogram lenne a népszerűbb: 39,8 százalékuk ezt választaná, szemben a Csongrád megyei középiskolásokkal, akiknek legtöbbje (57 százalék) a 3-6 hónapos kint tartózkodást preferálná, és mindössze 28,6 százalékuk utazna el fél évnél hosszabb programra cserediákként.Arra a kérdésre, hogy „Legszívesebben melyik kontinensen élnél cserediákként?" az országos válaszadók 38,1 százaléka Európát, 27,1 százaléka Észak-Amerikát, 13,6 százaléka pedig Ausztráliát jelölte meg. Ázsiába a válaszadók 11,9 százaléka vágyik. 9,3 százalék pedig Dél-Amerikába menne. A Csongrád megyei megkérdezettek ezzel szemben főként Észak-Amerikába mennének: 71 százalékuk a tengerentúlon szeretne cserediák lenni. Csupán 16 százalék tanulna európai országban, s 13 százalék Ázsiában.A felmérés Csongrád megyei válaszadói számára külföldön tartózkodásuk során a két legjelentősebb kihívást az otthoni barátok és a család hiánya (57,1 százalék), illetve a nyelvi korlátok (28,6 százalék) jelentenék.Az idén augusztusban induló egy tanéves, illetve hat- vagy háromhónapos külföldi diákcsere-programokra február végéig jelentkezhetnek a megyei diákok. Az érdeklődők az AFS budapesti irodájától, megyei önkénteseitől vagy a www.afs.hu weboldalon szerezhetnek további információkat. A kiutazás ára a program hosszától és a célországtól függően 1 és 3,3 millió forint között alakul. Azonban minden évben vannak olyan célországok, ahová a szervezet kedvezményes helyeket is meghirdet. Az AFS emellett ösztöndíjprogramot is működtet, amelynek keretében díjkedvezményre lehet pályázni pénzügyi rászorultság, valamint az AFS-ben végzett önkéntes múlt alapján. E kettős feltétel alapján akár 90 százalékos díjkedvezmény is kapható.Az AFS Magyarország 19 hazai körzetén belül Szeged nagyon sikeres: 2016-ban az év körzete címet is elnyerte. A város önkéntesei kiemelkedően aktívak, így a körzet sok diákot fogad és minden évben többen is kiutaznak a városból AFS-csereprogramra. Ebben a tanévben például a körzetből az AFS szervezésében egy diák tanul az Amerikai Egyesült Államokban, egy másik középiskolás pedig Németországban él, míg Szegeden olasz, japán, argentin, mexikói, indonéz és thai diákok ismerkednek hazánk kultúrájával.A Nemzetközi Vöröskereszt után a világ második legnagyobb önkéntes szervezeteként számon tartott AFS 1990 óta működik Magyarországon, világszerte azonban 2014-ben ünnepelte alapításának 100. évfordulóját. A világszervezet 80 országban mintegy 40 ezer – hazánkban négyszáz – önkéntes munkáját koordinálja, s eddig több mint kétezer magyar diák csereévét, és nagyjából ugyanennyi külföldi diák magyarországi tartózkodását szervezte meg. Az AFS révén több mint 80 ország 13 ezer diákja vesz részt minden évben 3-11 hónapos külföldi tanulmányúton, s eddig világszerte több mint 400 ezer középiskolás és fiatal felnőtt tanulhatott külföldön, ahol önkéntes befogadó családoknál éltek és helyi iskolákban tanultak.Az AFS-t az első világháború során mentősofőrként önkénteskedő egyetemisták hozták létre 1914-ben, a világbéke és egy nyitottabb, toleránsabb világ megteremtése érdekében. Az AFS által kínált csereprogramok nem csupán külföldi nyelvtanfolyamok, hanem az interkulturális tanulás lehetőségét biztosítják a diákok számára, akik megismerik más népek szokásait, viselkedését, kultúráját és értékeit, így nyitottabbá, érdeklődőbbé és elfogadóbbá válnak.