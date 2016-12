A dal döntőjében a Karcok Benjitől

Karcok a címe annak a dalnak, amellyel az X-Faktor ötödik szériájának harmadik helyezettje, Benji, azaz Le Quang Huy indul a köztévén futó A dal című tehetségkutatón – és amelynek dalszerzője, szövegírója a jelenleg Szegeden élő, makói születésű Budai Gábor. Ezen a néven persze nyilván kevesebben ismerik, lemezlovasként, producerként ugyanis a Gabriel B művésznevet használja. Korábban inkább magának, egy-két éve másoknak is ír nótákat.



A mostani dal már a második, amit Benjinek írt. Az első a Filteres álmok volt, ami nyáron a 10 legtöbbet játszott hazai dal egyike volt. Ennek sikere nyomán döntött úgy Benji csapata, hogy a versenyre is az ő szerzeményével jelentkeznek. Nagy szó, hogy ez 300 alkotás közül bejutott a legjobb 30 közé, így hamarosan látható-hallható lesz a tévében, mi több, szavazni is lehet majd rá.



A Karcok a szerző szerint arról szól, hogy vannak pillanatok, amikor az egymás számára fontos emberek akkor is újra egymás mellé állnak, ha korábban valami szétválasztotta őket. Az első hang megszületésétől a végleges változatig két hónapon át dolgozott a különleges hangulatú alkotáson. Ha a január 14-én induló műsorban sokan szavaznak rá, és a február 18-i döntő győztese lesz, ez a szerzemény fogja képviselni hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon Kijevben.