A déli határon szolgálókat ajándékozta meg Simicskó István - Ön is kíváncsi rá, mit kaptak?

A közösség szolgálatára felesküdött emberek munkáját el kell ismerni Simicskó István honvédelmi miniszter szerint. A tárcavezető az Algyőn tartott állománygyűlésen arról beszélt, hogy a haza védelmére felesküdött katonáknak minden megbecsülés kijár, kiváltképp mai világunkban, amikor sokan csak a saját karrierjük építésével foglalkoznak.– Az, hogy Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb állama, elsősorban önöknek köszönhető, akik hazánk déli határait védik – hangsúlyozta. Kitért arra, hogy az advent időszakban a keresztény kultúrában egyfajta lelki feltöltődésre van szükség, és ilyenkor a katonáknak is fel kell tölteniük „lelki fegyvertárukat", hogy hivatásukat kellő alázattal tudják ellátni.Simicskó István nem érkezett üres kézzel: a déli határvédelemben szolgálatot teljesítő állomány 8-9 bázisa sport- és egyéb rekreációs eszközökkel gyarapszik, a katonák futópadot, TRX-et kértek, illetve PlayStationt. Azoknak pedig ajándékcsomagokat fognak átadni, akik az ünnepek alatt szolgálatban lesznek. A miniszter elmondta, több mint 60 millió forint értékben állítanak össze csomagokat, fejenként nagyjából 10 ezer jut, és többek között bejglit, szaloncukrot és szalámit adnak azoknak, akik karácsonykor is dolgoznak.Az állománygyűlésen Simicskó szólt arról is, hogy megkezdték a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, amelynek fontos eleme a katonák megbecsülése, részint anyagi értelemben. Első lépésben a külföldi missziókban szolgálatot teljesítők kapnak új egyenruhát, de a miniszter azt ígérte, hogy jövő év március végéig minden katonának eljuttatják az új gyakorlókat.Közölte, ütemezetten növekszik költségvetésük, 2024-ig a GDP 2 százalékát fogják honvédelemre fordítani a mostani 1,1 százalékkal szemben. Hadtechnikai fejlesztést is terveznek, 12 Mi-24-es helikoptert újítanak fel 20 milliárd forintért. A hazai hadiipari gyártás vagy javítás feltételeit szeretnék megteremteni, tavasztól például ismét megkezdődik a fegyvergyártás hazánkban. Simicskó István úgy összegzett, a hadiipar talpra állításával csökkenne a függőségünk, a minimális önvédelmi képesség pedig Magyarország jövője szempontjából fontos.Fotó: Török János