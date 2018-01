A Délmagyarország archívumából: ,,Gyönyörűséget hord a jég magával"

Az 1900-as évek elején a mai Ady téri bölcsészkari épület és a TIK helyén volt a szegedi Korcsolyázó-tó.

Épp száz éve, 1918. január 12-én A jég címmel jelent meg a Délmagyarországban az alábbi írás: „Az állandó hideg idő meghozta a szegedi korcsolya sportolók örömére a jeget. A korcsolyatón levő egyesületi pályán délelőtt, délután nagyszámú korcsolyázó szórakozik vidáman. Csupa hangulat, üde frisseség csapong a csípős hideg alatt kigyulladt arcokon és a lánykák, asszonyok kacagva siklanak tova táncolva, keringve, mint a báltermek síkos parkettjén. Lovagja mindegyiknek akad, ifjak, katonák, akik a halál sikamlós mezejét végig csúszkálták már az orosz fronton, a Doberdón és most itthon élvezik a pihenés gyönyörét a jégpályán. Mert gyönyörűséget hord a jég magával, úgy összemelegedni, intim barátságot kötni, álmokat szőni a fiatalságnak, a jégen kivül csak még egy helyen lehet, a tánciskolában. És akik a fiatalságnak mohó ábrándjain már túl vannak, azok az izomerő felfrissítésében lelik gyönyörűségüket a jégen. Minden kis izmát működésbe hozza a szervezetnek a korcsolyázás és a tüdő gimnasztikája, ami meghozza – ebből ma baj is lehet – a kitűnő étvágyat, a drága álmokat, a jó éjszakákat. Egyébként a háborús konjunktúrák a jég hátán is jelentkeznek. Gyönyörű, drága prémek és még drágább hadi téli toalettek pompáznak a kezdő korcsolyázókon, akik koruknál és kezdő voltuknál fogva is elárulják, hogy ők a háború alatt tanultak meg élni – a jég hátán.

Vidám esések, elesések, bukdácsolások, nyomukban támadó kacajok teszik még hangulatossá a szegedi jeget, amelyet a Tisza hátáról komolyabb célokra nagyban fuvaroznak a jégvermekbe. A fuvar természetesen kevés és drága. El lehetünk tehát készülve, hogy a nyár folyamán a hűtési célokra szolgáló jég méregdrága lesz – pedig a természet mindent bőven és olcsón juttat az emberiség számára. Talán ezért is csinálták meg a drága háborút, hogy jégre menjünk."Az 1900-as évek elején a mai Ady téri bölcsészkari épület és a TIK helyén volt a szegedi Korcsolyázó-tó.