A dínók érkezéséig bezárt a Móra Ferenc Múzeum - az őslények pár napon belül vonatra szállnak

Móra

Móra

Ferenc

Múzeum

Fotók: Móra Ferenc Múzeum

Móra

Ferenc

Múzeum

A dinó érkezéséig bezár aFerenc Múzeum. A dinoszauruszok várhatóan pár napon belül vonatra szállnak és elindulnak Budapest, majd pedig Szeged felé. Ahhoz, hogy minden észen álljon a fogadásukra, komoly elő észítő munkára van szükség aban.A múzeum szakemberei megkezdték több kiállítás lebontását és átalakítását, rendbehozatalát. Ahhoz, hogy a munkákkal időben elkészüljenek, aépületét be kell zárni: az intézmény től várhatóan ig zárva tart.A dinoszauruszok érkezését övetően azonnal megkezdik a kiállítás összeállítását, felépítését, hogy minél hamarabb birtokba vehesse a tárlatot a özönség.Pénteken már elérte Európa partjait az Egyesült Államokból, az észak-amerikai Midlandből érkező dinoszaurusz-csapat, de adminisztrációs ügyek miatt még nem tudtak a kikötőből vonatra szállni. Mindenesetre szerencsésen kikötöttek, most először léphettek európai földre. Ez a dinó-kollekció ugyanis még sohasem mutatkozott be Európában.