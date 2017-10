A duci gyerek nem cuki, hanem a jövő betege: hazánkban minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott

Tudta?



Az elhízást felnőttek esetében a testtömegindexszel állapítják meg. Amennyiben ez az érték 25 feletti, túlsúlyról beszélünk. Gyermekeknél percentilis táblázatot alkalmaznak, amely azt mutatja meg, hogy az azonos nemű és életkorú gyermekek hány százalékának kisebb a testtömegindexe, mint a vizsgált egyénnek. Az 50-es percentilis az átlagos testtömegindexnek felel meg, a 97-esnél nagyobb percentilis pedig kóros elhízásra utal. Ennél már csak a kutatásokhoz használt nemzetközi határérték ad pontosabb képet: ez kéthavonta határozza meg, éppen milyen súlyban kellene lennie abban az életszakaszában a gyermeknek.

Helytelen táplálkozás, mozgásszegény életmód

Rosszul állunk gyermekelhízás terén a világranglistán – mondja Jakab Andrea PhD-hallgató.

Fotó: Frank Yvette

– A kislányom 8 hónapos kora óta túlsúlyos. Most négyéves és 30 kiló – mesélte Tímea. – Nem eszik csokit, cukorkát, viszont táncra jár, imád mozogni és nagyon aktív. Eleinte még javasolták, hogy adjak neki kevesebbet enni, de mostanra a szakemberek is belátták, hogy valószínűleg nem az étkezés miatt ilyen az alakja.– Kistelepülésen élünk, ők is látják, miket veszünk a boltban – mesélte egy Csongrád megyei édesanya, aki úgy fogalmazott, a szemébe még senki nem mondta, hogy hibáztatná a lánya súlya miatt. – Az viszont tény, hogy az idegenek rendszeresen megnézik – tette hozzá.Hazánkban minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott, a probléma pedig már az öt év alatti kicsiket is érinti. Szakemberek szerint azonban az esetek mindössze egy százalékában van a háttérben valamiféle orvosi probléma: az elhízott gyermekek szinte kivétel nélkül a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód miatt cipelnek magukon jelentős súlytöbbletet. És azért, mert a felnőttek jelentős része szerint a duci gyerek cuki, ezért nem is foglalkoznak a problémával.

A szülő sincs tisztában a káros hatásokkal

Jenei Tímea és fiai, Szelindi Balázs, Botond és Bence – cukor nélkül is lehet finomat sütni.

Fotó: Karnok Csaba

– Hazánkban a túlsúlyos és elhízott gyerekek száma nemzetközi viszonylatban magas, országos szinten ez az arány évek óta stagnál. Egyetlen korosztályban viszont folyamatosan nő a súlyproblémákkal küzdők száma: a 3–9 évesek között – mondta el Jakab Andrea, az SZTE Gyermekklinika PhD-hallgatója, aki ezt a témát választotta kutatási területének. – Mivel náluk még a szülői befolyás a legerősebb, megállapítható, hogy alapvetően a felnőttek felelősek a kialakult helyzetért.Jakab Andrea úgy fogalmazott, a szülők rendszerint magas kalóriatartalmú, alacsony tápértékű ételekkel jutalmazzák gyermekeiket, amelyek káros hatásaival sokszor maguk sincsenek tisztában, emellett pedig nem biztosítják számukra az egészséges napi ritmust sem, ami 5 étkezést jelent. – Nyilvánvaló, hogy az egészséges ételek magasabb árkategóriába tartoznak, és ez sokakat elijeszt, de azt gondolom, még mindig jobb most többet költeni a táplálkozásra, mintha felnőttként ugyanezt koleszterin- és vérnyomáscsökkentőkre kellene fordítani – tette hozzá.Kérdés persze, hogy mekkora a probléma. Jenei Tímea középső fiát, a 10 éves Botondot is például túlsúlyosnak nevezte az iskolai védőnő – még papírt is állított ki erről. A fiú 146 centiméter magas és 48 kiló, naponta háromszor jár focizni. – Soha senki nem mondta rá, hogy kövér lenne, szerintem sem az – mondta az édesanya, akinek nagyon rosszulesett ez a szakvélemény. Hozzátette: évek óta nem használ cukrot a sütéshez, főzéshez, otthon vizet isznak, és sok zöldséget, gyümölcsöt esznek, ráadásul mindennap a játszótérre is lemennek. Ehhez képest ajánlottak a fiának súlycsökkentő diétát.

Csipszadó, mindennapos testnevelés

– A bátyja kifejezetten vékony, az öccse is átlagos testalkatú, miközben mindannyian ugyanazt eszik. Nem hinném, hogy az életmódunkkal van a probléma – tette hozzá az édesanya.Vannak tehát vitás esetek is, tény azonban, hogy a világranglistán a magyar lányok a 99., a fiúk az 50. helyen állnak túlsúly tekintetében, ami nem túl dicsőséges eredmény egy kétszázas listán. Jakab Andrea elmondta, a prevenció hazánkban jól működik: sok nyugati országot is leköröztünk már azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a témában hoztak – például a csipszadóval, az iskolai büfék kínálatának szigorításával vagy a mindennapos testnevelés bevezetésével. Azonban ezen intézkedések hatása csak sok év után látszik majd meg, és tapasztalatai szerint még mindig lenne hová fejlődni.– Németországban létezik olyan intézet, ahol a túlsúlyos és elhízott gyermekek szigorú feltételekkel bekerülhetnek egy társadalombiztosító által finanszírozott teljes körű életmódváltó programba. Jó lenne hasonlót nálunk is intézményi szinten meghonosítani, hiszen ha ma egy magyar gyerekről megállapítják, hogy elhízott, a szülő nincs tisztában azzal, hogy hová fordulhat konkrét segítségért. Pedig fontos lenne, hogy legyen, ahol a szemléletüket is átformálják ezeknek a fiataloknak, mert amíg az a menő, hogy a gyorsétteremben bandáznak, és aki nem ott eszik, kimarad a társaságból, addig szélmalomharc, amit az orvosok, dietetikusok végeznek a gyermekelhízás megelőzésében.