A Facebookon kezdte, októbertől éttermet vezet majd: konyhafőnök lett Gáborból, a gluténérzékeny szakácsból

Gábor szerint kihagyhatatlan lehetőséget kapott. Fotó: Freezza Dunaharaszti

Glutén-, laktóz-, tojás- és cukormentes lasagne. Forrás: Gábor Easyfood

Albérleti konyhájában Szegeden kezdte a gluténmentes receptek kikísérletezését Sebők Gábor, októbertől egy étterem konyhafőnöke lesz. Fotó: Török János

– Az Instagramon követett az étterem megálmodója, aki rám írt, lejöttek Szegedre tárgyalni, és megkérdezték, mit szólnék ahhoz, ha én lennék az új hely konyhafőnöke. Rövid gondolkodás után természetesen elvállaltam, mert ez egy kihagyhatatlan lehetőség – mondta Sebők Gábor, akit tavaly mutattunk be lapunkban (2017. november 26.:).Az akkor 24 éves fiatalember négy évet végzett el a Szegedi Tudományegyetem biológia szakán, de rájött, hogy nem érdekli a tárgy. Nagyszülei szakácsok voltak, akik nagy hatással voltak rá. Így miután kiiratkozott az egyetemről, azonnal beiratkozott egy vendéglátós iskolába, ahol gluténérzékenysége miatt nem volt könnyű dolga.– Amikor a szakácsképzést elkezdtem, akkor derült ki, hogy gluténérzékeny vagyok. Imádom a tésztát, és szeretek jót enni, ezért nagyon nehezen hagytam el bizonyos élelmiszereket, de a néhány hónapos diéta után jobban lettem. Kihívás gluténmentesen főzni. Ezt csak az tudja, aki maga is ebben szenved – mesélte a kalocsai fiatalember.osztja meg a glutén-, cukormentes és diétás recepteket. A tavaly október közepén indult oldalnak alig egy hónap alatt közel 7000 követője lett. A cikk írásakor éppen 17 ezer 306 ember követi.Gábor Facebook- és Instagram-oldalára figyeltek fel az ország első mindenmentes pékségét és éttermét megálmodó vállalkozók, így találtak rá a Szegeden élő fiatalemberre. Október elsején nyílik Dunaharasztin az ország első teljesen gluténmentes péksége és étterme, ahol elérhetők lesznek laktóz-, tej-, tojás-, cukormentes, valamint vega és vegán ételek is.– Hatalmas megtiszteltetésnek tartom, hogy a hely éttermének konyhafőnöke lehetek. Már javában dolgozunk az étlap összeállításán. Alig egy éve kezdtem el komolyabban is foglalkozni a mentes sütéssel, főzéssel. Nem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt idáig jutok. Dunaharasztiba költözöm, mert ez a munka teljes embert igényel. Azt hiszem, ezzel végre beindult a profi karrierem – fogalmazott Gábor, aki hozzátette, ha tavaly októberben nem kezd el dolgozni a Facebook-oldalán, ma nem tartana sehol.