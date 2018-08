A fagy, a hőség és a kémia intézhette el a dolgozókat: rejtély maradt az országos méhpusztulás

Kiették a napraforgót

Dolgozó méhek. Fotó: Török János

A méhészek nem tudnak vigyázni a családjaikra, vagy a gazdálkodók felejtették el, hogyan kell permetezni? Ezzel a kérdéssel fordultunk a napraforgó-virágzás idején tapasztalt, több mint háromszáz méhészt érintő országos méhpusztulás után a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara megyei szervezetéhez. A köztestület megyei elnöke, Kiss Ernő és a felügyelőbizottság elnöke, Herczeg Pál több tényező együttes hatásának tulajdonítja a történteket.A vizsgálatból, amelyet a Nébih végez, egyelőre nem derült ki olyan eredmény, amely valamely növényvédő szer számlájára írná a mérgezést.Az elnök előrebocsátotta: az Unió által betiltott, majd itthon eseti engedéllyel közel 600 ezer hektárnyi napraforgó vetőmagjának kezelésére használt neonikotinoid csávázószerek szerinte nem hibásak. Ezt annak ellenére is állítja, hogy a pusztulás jellemzően a napraforgó-virágzással kezdődött.A növényorvosi kamara évek óta végzett vizsgálatot olyan táblákban, ahol ezt a hatóanyagot használták. Azt figyelték, hogy a méhekre milyen hatással van a szer. Eddig nem volt semmi probléma. Tehát a hatóság sem hibázott szerinte, amikor kiadta a szükséghelyzeti engedélyt. Miután az Unióban elkezdték kivonni a neonikotinoidokat, néhány év alatt olyannyira elszaporodtak a talajlakó kártevők, hogy kelés után több ezer hektárnyi napraforgót tüntettek el a drótférgek, pajorok, ott új vetésre volt szükség. A hatóság egy nagy járványt fékezett meg, amikor engedélyt adott a védekezésre.– Méhészekkel, kollégákkal egyeztetve azt gondolom, az enyhe télen át aktív maradt, a márciusi fagyban és a májusi hőségben legyengült méhállomány vágott neki ennek a nyárnak. És nyilván találkozhatott az egészségre ártalmas vegyszerekkel, amelyek jobban megtizedelték – mondta Kiss Ernő. Hozzátette: a növényorvosok által ellenőrzött és kezelt földterület a Csongrád megyei termőföldeknek hatvan százaléka.Abban lehet bízni, hogy a negyven százalékon mindenki felelősséggel védi a növényeit. A terményeket, amelyek innen piacra kerülnek, mindenesetre ellenőrzi a hatóság. És ha valakinél szermaradványos zöldséget, gyümölcsöt találnak, attól aztán senki sem vesz szívesen semmit.– Az első kategóriába tartozó növényvédő szereket csak receptre felírva, növényorvosi ellenőrzéssel lehet használni. A kettes kategóriájúakat a „zöld könyvvel" rendelkező, tehát képzésen részt vett gazdák is alkalmazhatják. A harmadik kategóriába sorolt készítményeket pedig minden nagykorú megveheti. Egy méhcsalád három kilométeres körzetben gyűjt, ez durván 2500 hektár. Ennek legalább húsz használója van, de akár kétszáz is lehet. Elég, ha ketten hibáznak. Néhány begyűjtött növényminta alapján pedig aligha fog kiderülni, ki hibázott – vázolja a körülményeket az elnök.Mi lehet hiba? Például a piretroid tartalmú készítmények, amelyeket levéltetű ellen használnak – idén sok volt a levéltetű –, ártalmasak méhekre is. Kontakt szerek, akkor hatnak, ha elérik a kártevőt. Másnapra elillannak. Ha a gazda olyankor permetezett, amikor a méhek is gyűjtenek, tehát napközben, az durva hiba. Amikor nemrég elkezdték ellenőrizni a gazdálkodók által használt permetezőgépeket, akadt olyan megyei vizsgáló, aki a hozzá kerülő tíz gépből kilencet hibásnak talált. Ezek nem egyenletesen terítenek: a dózis egyes helyeken többszöröse lehet az ajánlottnak, másutt pedig olyan kevés anyag jut ki, hogy nem hat.Számít az is, hogy aki permetezett, figyelembe vette-e az időjárási tényezőket. És az is – fűzte hozzá Herczeg Pál –, hogy mit mivel kevernek. A Mospilan nevű, gazdaboltban simán kapható rovarirtó Tebukonazol gombaölővel együtt keverve például nagyon ártalmas a méhekre. Ezt elvileg tudnia kéne mindenkinek, aki permetez.– Azért is szót emeltünk, hogy az ilyen, együttes hatások alapján is ellenőrizzék a növényvédő szereket – ezt már Tömöri Balázs, a Greenpeace Magyarország kampányfelelőse mondta lapunknak. Szerinte is több tényező együttes hatása eredményezte a pusztulást. – 2013 óta foglalkozunk a méhekre és a többi beporzó rovarra leselkedő veszélyekkel. Ezek az élősködő kórokozók, a klímaváltozás és a nagyüzemi mezőgazdaság. Utóbbi területen tudna az ember a legtöbbet tenni azért, hogy megállítsa a tragikus folyamatot. Az általunk „méhgyilkos hetesnek" nevezett növényvédőszer-csoportból mára négyet betiltott az Unió szabadföldi kultúrákban. Kettőt a mezőgazdaság használ, a harmadikat a légi kémiai szúnyogirtásban alkalmazzák. A méheknek a monokultúra nagy, egyhangú táblái sem jók. Nem véletlen, hogy már a növényvédőszer-forgalmazók is virágok vegyes aprómag-keverékeit ajánlják a cégeknek, hogy ezekből vessenek a területek határára.