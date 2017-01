A fagyás után az olvadás is gondot okohat a vízóráknak

– Arra kérjük a nyaralótulajdonosokat, hogy minél hamarabb menjenek ki az ingatlanukhoz. Nézzék meg, minden rendben van-e – ajánlotta Diós Zsolt, az Alföldvíz Zrt. PR-irodavezetője.



Rekordot döntöttünk ugyanis vízfelhasználásban. Többet fogyasztottunk, mint a legforróbb nyári napokon, amikor locsoltunk és naponta legalább háromszor tusoltunk. Most valószínűleg sok portán szökik a víz. Előfordulhat, hogy a vízóra vagy a vízrendszer elfagyott, illetve az elmúlt napokban már kiolvadt, és áll a víz a nyaralóban. Ez nagyon sokba kerülhet. Egy félcentis repedésen keresztül akár napi 32 köbméter is elfolyhat. Havi szinten ez 1000 köbméter is lehet. Aki ősz végén járt a nyaralójában, és legközelebb csak tavasszal menne, ha baj van, akár félmilliós vízdíjjal is szembesülhet a következő leolvasáskor.



Diós Zsolttól megtudtuk, a fagyás után a gyors olvadás is rávilágított a hibákra. Akinek elfagyott a vízórája, észrevette a fagyok idején. Csökkent a nyomás, utána pedig már semmi nem folyt a csapból. A nagy hideg beálltától Csongrád megyében 1165 vízórát kellett lecserélni. A pénteki olvadástól vasárnapig pedig további 140 bejelentést kapott az Alföldvíz Zrt.



A kisebb településeken arányaiban nézve is kevesebb vízórát érintett a fagyás, mint a Csongrád megyei nagyobb városokban, Hódmezővásárhelyen, Makón, Szentesen és Csongrádon. Közülük is Makón jelezték a legtöbb problémát. – Kistelepüléseken, úgy tapasztaltuk, talán nagyobb gondot fordítottak ősszel a vízórákra. Megjegyzem, Csongrád megyében még mindig kevesebb volt a probléma, mint Békés megyében, például a határ mentén – mondta Diós Zsolt.



A szakember azt is kérte, hogy a szomszédok nézzenek át a lakatlan ingatlanok kertjébe. Ha látják, hogy baj van, értesítsék a tulajdonosokat.