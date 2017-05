A falkavezért befogták, de egyedül tehetetlen az ebrendész a Cserepes sori kutyákkal

A sok éve tartó problémáról Makrai László ügyvezető igazgató azt a tájékoztatást adta, hogy ezek az esetek a hatósági fellépés elmaradásáig megmaradnak. A telep lakóival is be kell tartatni a jogszabályokat. A cégvezető hozzátette, ők csak abban illetékesek, hogy ebrendész munkatársuk bejelentésektől függetlenül hetente kétszer-háromszor bejárja a területet. Ha talál az utcán állatot, befogja, és bejelentésre is intézkedik. Magánterületre, vagyis az udvarokra viszont nem léphet be. Ha az ebek beszaladnak, vagy a lakók beviszik, nem foghatja be őket. Ott sem, ahol nincs is kerítés.A sikeres akciók után két-három napig rendszerint csend van, de kis idő múlva megismétlődik a probléma. Mindig biztosított az újabb és újabb kutyák utánpótlása. A Cserepes sori ebek általában falkákba gyűlnek, és mindig van köztük egy vezér, aki irányítja a többit. A legutóbbi befogáson sikerült a falkavezért befogni, így a többi állat szétszéledt.Ezek az állatok többnyire nem agresszívek, csak ijesztgetik a járókelőket. Embert ért harapásról vagy sérülésről még nem érkezett bejelentés. A munkáját végző ebrendész azonban többször halálos fenyegetést kapott a Cserepes sor lakóitól, és menekülnie kellett a tettlegesség elől. Megírtuk , olvasónkra 7 kutya támadt rá a Cserepes sorról. Sokadszor foglalkozunk a témával kecskéstelepi és móravárosi panaszosaink jelzése alapján. Előfordult, hogy gyerekre rontott rá egy falka