A fél világot bejárták a néptáncosok - Óriási sikert aratott Kínában a Csongrád megyei produkció

Fotó: Tiszavirág Néptáncegyesület

Ismét bebizonyosodott, hogy a magyar néptánc mindenre alkalmas és mély tartalommal bír – jelentette ki a ningbói őszi karneválról hazatért Tiszavirág Néptáncegyesület vezetője, Tóth Gábor. Az együttes huszonegy táncosa a vajdasági Juhász Zenekar kíséretében kilenc napot töltött a kínai városban, ahol fergeteges karneváli hangulat uralkodott, ugyanis egy uniós projekt részeként a nizzai fesztivált átköltöztették szeptember 28. és október 3. között Ningbóba.– Hajókkal érkeztek a bábuk, volt, ami tizenöt méternél is nagyobb volt. Emellett elképesztő hang- és fénytechnika várt minket, a vendéglátás pedig jóleső volt, hatalmas szeretettel fogadtak – tette hozzá Bene Ildikó, aki kísérőként vett részt az utazáson.Franciaországból, Olaszországból, Szlovákiából, a Kanári-szigetekről, Brazíliából és hazánkból is érkeztek fellépők Ningbóba. Egy nap kétszer is bemutatkoztak a táncosok. Tóth Gáborék szerint a magyar néptánc óriási sikert aratott, igazi különlegességnek számított.– Naponta 28 ezer néző érkezett a rendezvényre. Ekkora közönség előtt még sosem léptünk színpadra. A zenészeinknek nagy kihívást jelentettek a körülmények, hiszen erőteljes hangzavar volt. Igazi karnevál, amely nem egy kijelölt útszakaszon haladt, hanem egy megépített helyszínen, két mobil lelátó körül. Míg az olaszoknak és a braziloknak ez rutin volt, számunkra újdonság, de megálltuk a helyünket. Maximális elismerést kaptunk. Sikerként könyveltük el, hogy jövőre meghívtak bennünket a célként kitűzött nizzai fesztiválra, sőt egy délfrancia csoport is vár minket. Emellett pedig Kínába is visszahívták a csapatunkat. Bízunk benne, hogy sikerül visszatérni. Idén sem sikerült volna a szegedi és a deszki önkormányzat támogatása nélkül – nyilatkozott lapunknak Tóth Gábor. A táncosok kínai élményeikről november 14-én 17 órától egy teadélutánon számolnak be, a Konfuciusz Intézetben.Szusszanásra nem igazán volt idejük a táncosoknak, a hazatérés utáni napon ugyanis már Magyarkanizsán léptek föl, majd Ukrajna következett, ahonnan nemrégiben értek vissza a deszki és a röszkei néptánccsoporttal. Már azt is tudják, hogy jövő nyáron Horvátországban és Franciaországban vesznek részt folklórfesztiválokon.A csoportok létszámát folyamatosan bővítik, jelenleg is várják a gyermektől egészen a szeniorig a táncosokat. A részletekről a tiszavirag.deszk@gmail.com e-mail-címen érdeklődhetnek. Az együttes csoportjai Szegeden, Deszken és Röszkén is működnek, várnak minden újonnan jelentkezőt.