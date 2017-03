A felcsúti stadionba szervez kirándulásokat egy szegedi utazási iroda

– Mindent előre leegyeztettünk – magyarázza Rácz Dezső, a szegedi Tatradol Travel utazási iroda tulajdonosa. – Egy csoportnak már rossz tapasztalatai voltak, nem lehet bejelentés nélkül bemenni a felcsúti stadionba – osztotta meg tapasztalatait a cégvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy egy napra hirdetté meg a kirándulást, de olyan gyorsan betelt, hogy második, harmadik napot is meg kellett hirdetniü . Rácz Dezső azt is elmesélte, hogy ő maga szokta a kirándulásokon ísérni az utasokat, ilyenkor szokta tesztelni, hova is lenne érdemes új kirándulásokat szervezni. Lényegében az utasaitól kapta azt az ötletet, hogy egynapos kirándulást mindenképpen megér Felcsút.



A stadionon ívül, amely egyébként a Futballs Top Ten toplistáján a földkerekség legszebb sportlétesítménye címet nyerte el, a résztvevő felülnek a kisvasútra is, majd a helyi arborétumot is megnézik.



Végül a kirándulás utolsó állomása a budatétényi Szoborpark lesz, ahol az 1950 és 1990 özött észült szocreal alkotásainak kiállítása látható. Az a 41 darab, amit a rendszerváltás után eltávolítottak, mivel azok a kommunista önkény jelképei.