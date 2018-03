A feleség játszott, a férj nyert: a balástyai házaspár együtt örült a nyereménynek

– Még csak 42 éve vagyunk házasok? Többnek tűnik – tréfálkozott feleségével Telekosár játékunk harmadik fordulójának egyik nyerteseként a balástyai Tóth Tibor, aki él-hal az édességekért. Nem csoda, hogy az áruházi sorok között hamar rábukkant a csokoládéspultra. Az egykor bolti eladóként dolgozó Marcsi hetente készít süteményeket, amivel nemcsak férjének, hanem 12 éves lányunokájuknak is kedvez.Általában az akciós termékekből vásárolnak be, és nem hagyják, hogy kiürüljön a kamrapolc. Az immunrendszer erősítésére almaecet, vérszegénységre vörösbor a gyógyír, no meg liszt, cukor, kakaó, tészta, hagyma és a paradicsom kapott helyet a kosárban. Most összesen 17 ezer 666 forint értékben költöttek nyereményükből, de a következő bevásárlókörútjukon a maradék vásárlási utalványnak is a fenekére vernek – ígérik.– Több áruházba járunk vásárolni, havonta 20-25 ezer forintot biztosan elköltünk élelmiszerre, és ebben nincs benne a hús, mert azt máshonnan vesszük. Tyúkokat a tojás miatt tartunk – meséli Tibor, aki az autópálya-mérnökség gépkocsivezetőjeként, karbantartójaként ment nyugdíjba. A kiadásokat saját készítésű befőttel, lekvárral igyekeznek csökkenteni, és kiskertjükben a főzéshez szükséges zöldséget is megtermelik. Így aztán cseppet sem unatkoznak, főleg hogy a közelükben élő fiuk családjának is besegítenek: unokájukat edzésre, különórákra viszik, és mindkettejük idős édesanyját istápolják.– Nagyon jó kézbesítőnk van, hajnalban már kézbe is vehetjük a Délmagyarországot, amit a reggeli kávé mellett olvasunk el. Tibor hátulról kezdi olvasni, én elölről – árulja el Marcsi. – Igaz, saját előfizetésünk 15 éve van, de már akkor is olvastuk a lapot, amikor még csak a szüleink járatták.