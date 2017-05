A férfiak sosem értik, amit a nők mondanak - hát ezért!

Az emberiséget mindig is foglalkoztatta, miben tér el a nők illetve a férfiak agya. Az orvostudomány, a biológia és a pszichológia is folyamatosan napirenden tartja ezeket a kérdéseket. Ezekből kaphattak ízelítőt a legutóbbi Közéleti Kávéház hallgatói Párducz Árpád, az MTA Szegedi Biológiai Központ tudósának előadásán, aki egy beszédes viccel illusztrálta a helyzetet. Ezt mi sem hagyhatjuk ki, íme:Az egyik autót egy nő vezeti, a másikat egy férfi. Amikor egymás mellé érnek, a nő kiordít az ablakon: LÓ!! Erre a férfi visszaordítja: Kurva! A férfi elégedetten távozik, most aztán jól visszavágott a nőnek, majd:

Szemmel is látható különbségek



A női és férfi agyat vizsgálva szemmel is látható bizonyos területek eltérése. A két agyféltekét összekötő rostok a nőknél vastagabbak, azaz több rostot tartalmaznak. De mikroszkopikus vizsgálatok egyes magok méretében is eltérést mutatnak. A magok idegsejt-csoportosulások az agy fehérjeállományban.

Az ilyen, és ehhez hasonló kommunikációs „nézeteltérések" sok házasságban vagy párkapcsolatban okoznak fejtörést. Pedig tudományosan bizonyított, igenis van eltérés a női és férfi agy között.Népszerű elképzelés, hogy a férfiaknak nagyobb az agyuk, ezért képesek több mindent jól vagy jobban megcsinálni. Ha nem is sokkal, de valóban nehezebb egy férfi agya: átlagosan 1300 gramm körüli, míg egy nőé 1200 gramm körül mozog. Messzemenő következtetést ebből azért nem vonhatunk le, ugyanis akadnak szélsőségek. Íme 3 ember, aki munkásságában is kicsit különcnek számított, nem csak agyméretében: Turgenyev és Lord Byron agya egyaránt 2200 grammot nyomott, míg Anatole France agya pontosan a fele volt, 1100 gramm.Annyi bizonyos, vannak olyan képességek, amelyekben kimutathatóan erősebbek a férfiak. Ilyen a térlátás, a 3D-s tájékozódás, a matematikai logika és számolási feladatok. Ez persze nem azt jelenti, hogy a férfiak az IQ-bajnokai. Intelligenciában körülbelül azonos képet mutat a két nem, viszont a szórás nagy. Párducz professzor ezt szakzsargontól mentesen úgy foglalta össze: - A nagyon okosak és nagyon hülyék többen vannak a férfiaknál, de az átlagot hozzuk.

A nők viszont a verbalitásban és az érzékszervek érzékenységében teljesítenek jobban az erősebb nemnél. Ez utóbbi természetesen nem csak azt jelenti, hogy feleslegesen jártatjuk akkor is a szánkat, amikor partnerünk már az unalomtól éppen az asztalt készül lefejelni, vagy azért erőszakolja magát, hogy ne ordítson le minket, hogy „és mi ennek a lényege?" Egy-egy családi vitánál nem ritka, hogy elcsattan a „felborult a hormonháztartásod, azért vagy ilyen" magyarázat. Azt hisszük, ezzel gyorsan kivágtuk magunkat egy messzemenő üvöltözésből, ám ami bizonyítottan a különbséget okozza férfiak és nők között, azok a hormonok, azaz a hipotalamusz eltérő működése. Kísérletek bizonyították, hogy a petefészek vagy a here eltávolításával az addig jellemzően férfi és női viselkedés és tulajdonságok is megváltoznak.Ahogy a lelkületünk befolyással van a gondolkodásunkra és ez által a kommunikációra, úgy az eltérő stresszkezelésre és a viccértelmezésre is kihatással van az, hogy kicsit másmilyen és máshogy működik az agyunk. Stresszhelyzetben a nők hajlamosabbak megnyílni, míg a férfiak inkább befelé fordulnak.

De kedves férfiak, ne higgyék, hogy a nőknek nincs humorérzékük. Igen is van, csak másmilyen. Kísérletek bizonyítják, hogy adott darabszámú kép közül a nőknek és a férfiaknak nagyjából ugyanannyi volt vicces. A reagálási idő viszont pont fordított a két nemnél: a nem viccesre egy nő hamarabb reagált, a viccesre később. Abban, hogy mennyire vicces valami, a nők nyertek, ergo igenis van humorunk és értjük a viccet, csak „lassabban esik le"!

Inkább női, és inkább férfi betegségek



Ahogy az eltérő készségekben és képességekben is különbség mutatkozik férfiak és nők között, úgy vannak olyan betegségek, amelyek nagyobb százalékban fordulnak elő nőknél, és vannak olyanok, amelyek inkább a férfiaknál. Ilyenek a nőknél az anorexia, a bulimia, a depresszió, a migrén és a sclerosis multiplex, míg inkább a férfiakra jellemző az autizmus, a dadogás, a diszlexia, a skizofrénia, a Tourette-szindróma vagy az ALS.

Azt azért javasoljuk - és ezzel a professzor is egyet értett -, egy otthoni vitában ne jöjjünk azzal, hogy megemelkedett az ösztrogénszintünk vagy túlteng a partnerben a tesztoszteron, de azért jó, ha tudjuk, eltérő viselkedésünknek igenis ezek a hormonbeli különbségek képezik az alapját. Mutassanak megértést az egész napját elmesélő feleségnek, vagy a vezetés közben eltévedt, de segítséget nem kérő férjnek is. Még ha nehéz is!