A férfijogokért tüntettek

A férfijogokért tüntető „szüfrazsiszteket" a szentesi Horváth Mihály Gimnázium volt irodalmi–drámai tagozatosai személyesítették meg, akik a MASZK Egyesület jóvoltából közel egy évtizede nyaranta összeállnak a THEALTER fesztiválon. Idei produkciójuk is a színházünnepen készült és debütált.



Ma, a „vak komondorok" és a „fehérvári huszárok" korában elképzelték, hogyan alakult volna a világ sorsa, ha a teremtés koronája nem a férfi, hanem a nő lett volna. Szüfrazsisztek című utcaszínházi előadásukban megalkottak egy világot, ahol a kisfiúk kapnak játékkonyhát, és a királylányok mentik meg a lovagokat. A „gyengébbik nem" keres többet, míg az erősebbik háztartástanórára jár, hogy minden otthoni teendőt ellásson, mire feleségezett lesz.



A járókelők szerdán és csütörtökön is megnézhetik 16 órától a Klauzál téren, hogy esett, hogy a férfiak közelébe sem jutottak az emancipációnak. Az ingyenesen megtekinthető produkcióból az is kiderül, Isten vagy az ördög hagyja felnyitva a vécédeszkát.