A fertőzöttek harmada tudja csak, hogy beteg

Hazánkban a becslések szerint 70 ezer hepatitis C vírushordozó él. Pontos számot azért nehéz mondani, mert a betegek többségének fogalma sincs arról, hogy fertőzött. Az esetek nagy részében ugyanis a fertőzés nem okoz tüneteket: lassan pusztítja a májat, és jelenlétére csak akkor derül fény, amikor már előrehaladott a károsodás mértéke. Pedig a betegséget komolyan kell venni, hiszen a hepatitis C felelős hazánkban évente körülbelül 3000 új beteg májzsugorának kialakulásáért és 600 új májrákos esetért.



– Elsősorban az intravénás droghasználók és a sok szexuális partnerrel érintkezők a veszélyeztetettek, a vírus ugyanis vérrel és testnedvekkel terjed – mondta el Horváthné Hajdú Edit, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. számú Belgyógyászati Klinika Infektológiai Osztályának osztályvezető docense. Hozzátette, azok is megfertőződhettek, akik a 90-es évek előtt kaptak vérátömlesztést – hepatitis C-re ugyanis csak 1992 óta szűrik a véradókat.



Arra tehát, hogy valaki hordozó-e, csak akkor derül fény, ha vérvizsgálat során kiderül vagy a betegség panaszokat okoz. Csongrád megyében 2015 óta 271 új esetet regisztráltak. Nők és férfiak nagyjából azonos arányban betegszenek meg. Bár a hepatitis C-fertőzöttség – lassú lefolyása miatt – elsősorban időskorban derül ki, 35 olyan betegről is tudnak a megyében, akik a 15–34 éves korosztályba tartoznak.



– A heveny hepatitis C-fertőzés a fertőzötteknek csak mintegy 10–20 százalékát érinti – mondta el Horváthné Hajdú Edit.



– Ezt egyértelműen jelzi a hányás, végtagfájdalom, fejfájás, illetve levertség, és maradandó károsodás nélkül, teljesen meggyógyul. A krónikus májgyulladás viszont lassan, gyakran hónapokkal a fertőződés után fejlődik ki, és tünetmentes.



Gyógyításának kulcsa, hogy minél hamarabb felfedezzék az alattomosan romboló betegséget. Ma már hatékony vírusellenes szerek vannak, amelyek előrehaladott májbetegség esetén is hatékonyak, és akár teljes gyógyulást hozhatnak. A beteg adatai alapján egy grémium dönt arról, hogy a páciens ezeket megkaphatja-e – idén azonban már sokkal többen hozzájuthatnak a legkorszerűbb kezeléshez, mint a korábbi években.



Mivel a betegséget már egy rutin laboratóriumi vizsgálat is kimutathatja, bármely ismeretlen eredetű tünet észlelésekor érdemes a háziorvoshoz fordulni. Jelenleg Magyarországon háziorvosi beutalóval ingyenesen végzik el a diagnosztikus vizsgálatot a laboratóriumok.



A vizsgálattal a vérben található hepatitis C ellenanyagot mérik, pozitív eredmény esetén tehát további vizsgálatot kell végezni, mivel annak jelenléte egy régebbi fertőzés eredménye is lehet. Ha viszont kiderül, hogy a vírus jelen van a szervezetben, akkor további állapotfelmérő vizsgálatokat végeznek és megkezdik a kezelést.