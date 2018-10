A fogyatékkal élők elfogadására ösztönzik az óvodásokat

Egy különleges világgal ismerkedhetnek meg a szegedi nagycsoportos óvodások a GEMMA Központ könyvtárának kezdeményezése keretében a hét során. Közös játékban, mozgásban és tanulásban vesznek részt az egészséges, ép gyerekek a központban nevelkedő, fogyatékkal élő fiatalokkal együtt Gulicska Irén könyvtárvezető irányításával, illetve Azure, a terápiás kutya kíséretében.– Az Óvodások Hete programsorozatunk fókuszában az érzékenyítés áll, az ép és a fogyatékkal élő gyerekek is tapasztalatot gyűjtenek a találkozás által, megismerik egymást. Az óvodások láthatják, hogy beteg társaik is fontos részei a társadalomnak. Úgy véljük, az óvoda az a közeg, ahol a gyerekek még nem tesznek különbséget, ezért fontos már ebben a korban az érzékenyítés – hangsúlyozta Gulicska Irén.Ilyen esemény még nem volt a központban, egy európai uniós pályázat segítségével szervezik most meg.– Nagyszerű kezdeményezés ez, hiszen a sérült lányok és fiúk is nagyon szeretnek játszani, a kutya jelenlétének pedig fontos szerepet tulajdonítunk, ugyanis ők sok hangtól megriadnak, az ugatás viszont már nem lesz idegen, illetve a tapintás lételemük, a szőr érzete egy biztos támpont számukra – részletezte lapunknak Oravec Dorottya gyógypedagógus.Hat óvoda vesz részt a programban, hétfőn a Garam utcai Óvoda nagycsoportosai voltak jelen, de a hét során a Petresi Utcai, a Klebelsberg-telepi és a Napsugár Óvoda gyerkőcei is részesülnek a varázslatos utazásban.Szokolné Igaz Enikő terápiáskutya-felvezetőtől és habilitációs kutyakiképzőtől megtudtuk, Azure négyéves spániel, aki igazán kedveli a gyerekeket, két és fél éve állt a betegek megsegítésének szolgálatába. Nagy mozgásigénye van, kevésbé fáradékony, szereti a játékot, az egész hetet a szegediekkel tölti majd.