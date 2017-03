A Föld óráján startolt el az újabb Pokémon-vadászidény

- Mi a piros csapattal vagyunk, de van öztünk sárga is. Épp egy edzőtermet igyekszünk elfoglalni - próbálta elmagyarázni a esti Pokémon-vadászat Szent István téri állomásán az okostelefonos játé lényegét Adányi Levente.A legifjabb versenyző barátaival, Gárgyán Tamással és Dudás Barnabással, valamint a szüleikkel csatlakozott a szezonnyitóhoz, ami a Széchenyi térről indult. Levente édesanyja elárulta, mivel tudni akarta, mivel is játszik a fia, tavaly beszállt pokémonozni és megszerette. Azóta, ha a gyerek iskolában van, ő a árász utcai munkahelye örül ét mobillal is keresi a szörnyecskéket. Így kettős értelmet nyer a cigarettaszünete.