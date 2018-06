A folyónak van egy olyan tulajdonsága, hogy folyik - Nem jó ötlet fogadásból átúszni a Tiszát

Közvetlenül étkezés után, teli gyomorral, ne fürödjünk!

Napozás után, felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe, fokozatosan hűtsük le magunkat!

Minden esetben meg kell győződni a mederviszonyokról, esetleges víz alatti akadályokról!

Célszerű a fürdőhely területeit jelző bójákat figyelni, azon belül biztonságos a fürdőzés!

Alkohol fogyasztását követően tartózkodjunk a fürdőzéstől!

Úszni nem tudó személyek mély vízbe különféle felfújható eszközökkel, mint pl.: gumimatrac, úszógumi, stb. ne menjenek, mivel azok mentésre nem alkalmasak, ezért azok nem biztonságosak! Célszerű sekély vízben fürödniük!

Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében fürödhet szabadvizekben. Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy mentő-gallér használata.

hajóútban, hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében;

vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében;

kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és vízirobogó (jet ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomások területén;

egészségre ártalmas vizekben;

a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben;

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig;

ahol azt tiltó tábla jelzi.

Baleset- és bűnmegelőzési nyereményjáték

Szegeden továbbra is egy kijelölt szabadstrand van - mégpedig a Partfürdőn. Ezt sokan még most se veszik komolyan, és a "mi baj lehet?" felkiáltással nyugodtan mennek fürdőzni Szeged több homokos partjára, a Sárgára vagy a Laposra. Ez a folyó belterületi szakaszára vonatkozik, külterületen bárhol lehet fürdeni, de biztonságos partközelben, körülbelül 2 méteren. Sokak szerint poénos átúszni a Tiszát a belvárosi szakaszon, de a legnagyobb veszélyt a sodrás jelenti. Ugyanis a folyónak van egy olyan tulajdonsága, hogy folyik. Emiatt ha a túlpartra akarunk eljutni, a sodrás levisz minket, így az árral szemben kellene úszni, ami egy ekkora folyónál, mint a Tisza, rettentően megterhelő. És veszélyes! Ebben fáradnak el az emberek, begörcsöl az izomzatuk, majd a sodrás leviszi őket a víz alá. Ráadásul a napsütés miatt gyakran a hajók észre sem veszik, vagy csak utolsó pillanatban látják meg a folyóban úszókat, így ebből is tragédia lehet, főleg ha nem vagyunk tisztában a hajózási útvonalakkal.A Jász-Nagykun-Szolnok MRFK Szegedi Vízirendészeti Őrsének munkatársai hangsúlyozzák, ha valaki mégis kedvet érez a folyó átúszására, azoknak is kedveznek: minden augusztusban szerveznek egy Tisza-átúszást, a vízitelep mellett egy biztosított szakaszon. Ezek bárki részt vehet, aki kedvet kap. A vízirendészet célja elsősorban a figyelmeztetés, de komoly esetben több tízezres pénzbüntetést is kaphat a szabálysértő.