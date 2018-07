A gombáktól kezdve a lézeren át a hungarológiáig: Szeged a vakáció idején ˝nyári egyetemi˝ város

Pénzügyekről középiskolásoknak



Közgazdászpalánták ismerkednek a gazdasági és üzleti élettel az SZTE Gazdaságtudományi Kar július 27-éig tartó nyári tehetséggondozó táborában. A hetedik alkalommal megrendezett EcoCamp célja a 9–12. évfolyamos középiskolások érdeklődésének felkeltése a gazdasági, pénzügyi terület iránt, ismereteik bővítése, problémacentrikus látásmódjuk fejlesztése életkorukhoz illeszkedő, játékos formában. Az ország különböző részeiről érkezett több mint negyven tehetséges fiatal szakmai és szabadidős programokon, csapatépítő tréningeken vesz részt. A tudományos problémákat felvető programok eredményeként fejlődik a diákok adatrendszerező, problémaazonosító, előadói, kommunikációs és prezentációs készsége.

A rendőri munka több részletét is megismerhették az SZTE ÁJTK Bűnügyi nyári egyeteme kínai hallgatói: helyszínelőkkel beszélgethettek, megnézhették, miként veszik az ujjlenyomatot és a DNS-mintát, bekukkanthattak még a droglaborba is. Fotó: Bobkó Anna

Cikkírás és plagizálás



A helyes kutatói magatartás, a plagizálás, a nők szerepe a tudományban vagy a minőségi tudományos cikkek megírásának folyamata is téma lett a mikrobiológusok szegedi nyári egyetemén. Az SZTE Mikrobiológiai Tanszéke 10. alkalommal szervezett nyári iskolát, a humánpatogén gombák kutatásának összes fő témakörét bemutatta a résztvevőknek. A július 6. és 11. közötti programban terítékre került – többek között – a patológia, a genetika, a sejtbiológia, az immunológia, a diagnosztika és a gombás fertőzések orvoslásának számos aspektusa. Az előadásokat az Amerikai Egyesült Államokból, Brazíliából, Csehországból, Franciaországból, Lengyelországból, Mexikóból, Nagy-Britanniából, Németországból, Szlovákiából érkezett neves tudósok tartották. Ez a nyári egyetem is lehetőséget adott a diákok bemutatkozására: előadáson vagy poszteren mutathatták be a kórokozó gombákkal kapcsolatos saját kutatásaikat.

Szeged az egyetemisták és a tudományos kutatók városa a nyári szünetben is. A Szegedi Tudományegyetem több karán szerveznek nyári iskolákat magyar és külföldi kutatóknak és hallgatóknak, sőt középiskolásoknak is.– A vakációzást tudománnyal kötik össze a science-alapú nyári egyetemek – hallottuk Bari Ferenc professzortól. A szegedi egyetemen általa vezetett Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet két egyetemi karhoz – az SZTE Általános Orvostudományi, valamint a Természettudományi és Informatikai Karához – is kötődik, így nem csoda, hogy olyan nyári iskolát szervez, amely több tudományág művelőit kovácsolja össze.Az egész város büszke arra, hogy az ELI, e nagyszabású lézerprojekt három pillére közül az egyik Szegeden épült föl. Az ELI-ALPS kutatóközpont működésének kiteljesítésében úgy is szerepet vállal az SZTE, hogy folyamatosan felkészíti az élettudományokkal foglalkozó kutatókat, az orvosokat és fogorvosokat, a fizikusokat és vegyészeket a lézer nyújtotta lehetőségekre. Az idén ötödik esztendeje megrendezett „Lasers in Medicine and Life Sciences" (LAMELIS) elnevezésű nyári iskolában a hazai és a nemzetközi tudományos élet kiemelkedő kutatói tartottak előadásokat és laborbemutatókat. A július 11. és július 20. közötti program középpontjában a lézerfény és az élő rendszerek kölcsönhatása állt.– E nyári iskolában medikusok és fizika szakos hallgatók, orvosok és fogorvosok első kézből kaphattak információt az ELI-ALPS időszerű állapotáról és lehetőségeiről – összegzett a LAMELIS ötletgazdájának számító professzor. A tíznapos programban szereplő 14-féle tárgyat 23 előadó ismertette, közülük 12 szegedi, 9 tartozik az SZTE kötelékébe. Az európai országok mellett például Indiából is érkezett érdeklődő, kifizette a 200 eurónyi részvételi díjat. Nagyjából tíz nemzet képviseltette magát Szegeden a kiscsoportos foglalkozásokon és győződhetett meg arról, hogy az SZTE valóban európai színvonalú kutatóegyetem.Talán épp a LAMELIS sikere nyomán a szegedi ELI-ALPS kutatóintézet először szervez nyári iskolát fiatal kutatóknak. Július 27-éig várják a jelentkezőket az augusztus 27–31. közötti tudományos programra. Az SZTE kutatói is tartanak foglalkozásokat, amelyeken fókuszba kerül – többek között – az attoszekundumos impulzusok létrehozása és alkalmazásai, ultragyors képalkotási technikák rövid röntgenimpulzusokkal, részecskegyorsítás, plazmafizika és a nagy intenzitású lézerekkel végzett nukleáris fizikai vizsgálatok.Az SZTE Bölcsészettudományi Kar Angol–Amerikai Intézet Fordító- és Tolmácsképző, valamint Hungarológiai Központja 18. alkalommal hívja Szegedre a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedő külföldieket. Július 16-án mintegy 40 diák érkezett 19 különböző országból azért, hogy augusztus 10-éig részt vegyen az SZTE hírneves Hungarológiai Nyári Egyetemén.– A tandíjat a kínai állam fizeti, az ottani ösztöndíjat elnyert hallgatók az itt tanultakból nálunk vizsgáznak, krediteket szereznek, ezt az eredményt elismertethetik a Sanghaji Politikatudományi és Jogi Egyetemen – vázolta angol nyelvű programjuk szakmai hátterét Karsai Krisztina. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetét vezető professzortól megtudtuk: 30 kínai joghallgatót fogadtak a három héten át tartó, július 27-én lezáruló nyári egyetemükön. – Az oktatóink számára is kihívás az Európába „tengerentúli tapasztalatokért" érkező kínai fiatalokkal foglalkozni a nyári lazább környezetben. A kínai egyetemisták itt nem csak az emberi jogokról tanultak, nem csupán az igazságszolgáltatás olyan intézményeibe látogathattak el, mint mondjuk a Csillag börtön vagy a rendőrségi helyszínelők laboratóriuma. A bírósági ítélkezési szünetben szegedi joghallgatók szimulációs perben mutattak be jogeseteket, majd megvitatták a kínai egyetemistákkal.Az SZTE bevételeit is növelő nyári egyetemi kínálat évről évre bővül. Az SZTE ÁJTK szellemi alkotásokról szóló első nyári iskolája az idei július egyetemi újdonsága.