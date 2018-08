A gyerek erős, vagy a minőség gyenge? - tanévkezdés: kérdezze a fogyasztóvédőket!

Járt már pórul tanszervásárlásnál?

Az áruházláncokban, nagyobb szakboltokban már több helyen leárazták a tanszereket, és egyéb kedvezményekkel is csalogatják az ilyenkor már egyre sietősebben vásárló szülőket, de a nagy forgatagban érdemes figyelni. Előfordult már önnel, hogy a hibás termék javítását vagy cseréjét arra hivatkozva tagadták meg, hogy akciósan, kedvezményesen vásárolta? Írja meg történetét, kérdezze szakértőinket.Ha úgy érzi, hogy a több évre – hosszú távú befektetésként – vásárolt és az átlagosnál drágább iskolatáska nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ha rászóltak önre a boltban, hogy ne tesztelje a tépőzárakat, ossza meg velünk. Járt már úgy, hogy az erős gyerekre fogták a gyenge minőséget, és megtagadták a vételár visszafizetését, a javítást vagy a cserét?Fontos tudni, hogy ha például az iskolatáskának, tornaruhának csak annyi a baja, hogy nem tetszik a gyereknek, emiatt még nem lehet reklamálni. Ugyanakkor több áruház és szakbolt visszaveszi ilyen esetben is, ám erről érdemes előre tájékozódni.Volt már erre szüksége, megoldódott a problémája? Pozitív történetét is várjuk!A torna- vagy sportcipő külön kérdés, egyrészt lehet nagyon drága is, másrészt hosszú évek óta a cipős reklamációk vezetik a fogyasztóvédelmi problémák toplistáját, s az ügyek nemegyszer jutnak el a békéltető testületekhez is. Természetesen itt is felvetődhet az „erős gyerek, gyenge minőség". Járt már úgy, hogy a boltban nem boldogult, és hivatalos szervekhez, például a kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságához kellett fordulnia ügye megoldása érdekében?Mára egyre többen vásárolnak az interneten, ahol azért mégsem lehet megtapintani az anyagot, elvégezni a cipzár próbáját. Sokakat azért is csábít, mert kényelmes, és még inkább azért, mert az átvételtől számított tizennégy napon belül meggondolhatjuk magukat, ha mégsem tetszik a portéka. Járt már úgy, hogy nem lett jó a méret vagy az anyag, volt problémája az internetes „visszáruval"?Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, itt cikkünk végén kérdezhetik a fogyasztóvédelmi szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI).– Fogalmam sincs, mert éppen vásárlás előtt állunk, de viszonylag sok dolog maradt meg a fiamnak tavalyról. Hetedikes lesz, sok mindenre nincs szüksége idén. A rajzfelszerelését elhagyta tavaly év végén, azt kell pótolnunk.– Ez majd a vásárlás után derül ki a pénztárnál. Két gyermekem van, fejenként harmincezerre tippelem a végösszeget. Az iskolától megkaptuk a beszerzendő tanszerek listáját, szóval felkészülve vásárolunk.– Az unokám elsős, szerintem körülbelül hatvanezer forintba kerül a tanévkezdés. Táskára, tolltartóra, füzetekre, papírokra, tornanadrágokra van szüksége. Nagymamaként az én feladatom az idei bevásárlás lebonyolítása.– Szerintem körülbelül ötvenezer forintba kerül majd a fiam tanévkezdése. Első osztályba megy, ilyenkor sok mindent kell vásárolni. Főként az iskolatáska, a tornazsák és a tolltartó azok, amik a legtöbb pénzt viszik el.