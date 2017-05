A gyereknapi forgatag csupán a kezdet - programdömping a hétvégén!

Vidám, kreatív gyereknapi forgatag Szeged



Gyermeknapi piknik

Május 27–28., szombat–vasárnap

Újszeged, Erzsébet liget

Minden vidámparki játékot fél áron vehetnek birtokba a ligetbe látogatók. Egész nap színházi produkciók, gyermekkoncertek, bábelőadások, kézműves-foglalkozás, táncbemutató, ügyességi verseny várja a kicsiket és nagyokat. Részletek a delmagyar.hu oldalon.



III. Klebelsbergtelepi jótékonysági gyermeknap

Május 28., vasárnap, 9–17 óra

Összefogás Háza

10 órától biciklis akadálypályán próbálhatják ki ügyességüket a gyerekek. Lesz táncbemutató, 13 órától a nyugdíjasklub tagjai mesélnek. A telep óvónői tartanak előadást, majd zsonglőrködéssel zárul a nap. Használt, de jó állapotban lévő játékokat, gyermekruhákat gyűjtenek a rászoruló gyerekeknek és az óvodának. A felajánló gyerekek óriáspalacsintát kapnak.



Mesebárka a Tiszán

Május 25., csütörtök és 26., péntek

Csütörtökönként 10 órától, péntekenként pedig 17 órától vidám zenés interaktív koncertekkel, gyermekszínházi előadásokkal várják a családokat. A kellemes, egyórás hajókázást gyerekműsor színesíti a Grimm-Busz Színház jóvoltából.



Algyői Családi Gyermek- és Ifjúsági Napok

Május 26–28., péntek–vasárnap, 10 órától

Algyői faluház és környéke

Pénteken és szombaton 24 órás nonstop futás az egészségért. Lesz továbbá: kutyás nyílt nap, kutyaszépségverseny, ifjúsági főzőverseny, családi vetélkedő.



Gyermeknapi Nyílt Nap a Tűzoltóságon

Május 28., vasárnap, 10–16 óra

Szegedi Tűzoltóság (Napos út 4.)

Tűzoltófecskendő-, tűzoltódaru-, mentés- és elsősegély-bemutató.



Gyermeknap és a Szegedi Vadaspark születésnapja

Május 28., vasárnap, 10–16 óra

Sokrétű, szórakoztató programkínálat.



Makó



Gyermeknap

Május 28., vasárnap

Petőfi park, sportcsarnok

9 órakor a sportcsarnokban adják át a bébikötvényeket. 10-től 18 óráig a József Attila Könyvtár programjai várják a gyerekeket. Lesz többek között játszóház, lovas kocsikázás, aszfaltverseny, táncbemutató. Szintén 10 órakor kezdődik a tűzoltó- és rendőrgyermeknap. 15 órakor adják át a mozgáskorlátozott gyermekeknek kialakított játszóteret.Maroslele

Gyereknap és sportpályaátadó ünnepség

Május 27., szombat, 14 órától

Faluház (Szabadság tér 5.)

Köszöntők, a Sport a mindennapjainkban rajzpályázat eredményhirdetése. Lesz többek között bűvészbemutató és zsibvásár is. Fesztivál Szeged



A világ legjobb természetfilmjei

Május 25–28., csütörtök–vasárnap

Szent-Györgyi Albert Agóra

A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál és Országos Természet- és Dokumentumfilm Napok célja, hogy felhívják a figyelmet a természet és környezetünk érzékenységére, védelmére. Nyitófilm: Évszakok (magyarul beszélő francia–német természetfilm). A rendezvény ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció Rózsa Péternél az rpeter@

agoraszeged.hu címen. Információ: 70/616-4011.



Makó



XV. Kemencés és Hagymás Grillfesztivál, Termékbemutató

Május 26–27., péntek–szombat

Návay Lajos tér 8.

Pénteken 16 órától STEEL-koncert, majd Route 43-koncert, 20.30-tól Zenevonat szuperkoncert. Szombaton 9 órától a Makói Lovas Sportegyesület felvonulásával kezdődik a program a Hagymatikumtól. Többek között lesz fúvószenekarok felvonulása, színházi előadások, koncertek. A külső nagyszínpadon 17 órától Radics Gigi ad koncertet, majd 20.30-tól a Magna Cum Laude.



Dóc



Falunap

Május 27., szombat, 6 órától

A dóci művelődési ház udvara

A község megalakulásának 65. évfordulója alkalmából falunapot tart. Az iskola épületében a helyi értéktár, Tóth Attila természetfotós és vadászati kiállítást lehet megtekinteni. A nap folyamán lesz csillámtetkó, ugrálóvár és arcfestés. Fürdő Mórahalom



Gyermekfürdő Gyermeknap

Május 28., vasárnap

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

12–16 óra: Gyermekfoglalkozások animátorral a fürdő játszóházában. Szaunaszeánszok és családi programok.



Szeged

Május 28., vasárnap

Napfényfürdő Aquapolis

Vasárnap animációs programok gyermekeknek 10.00–12.30 között a csúszdaparkban. Mulatság a vízben: váltóversenyek, ügyességi feladatok. Színház Szeged



VII. THEALTER U21 plusz

Május 25., csütörtök, 19.30

Régi zsinagóga

Független Színművészetért Alapítvány–Manna Produkció: Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné – bohózat úszósapkában.

Május 26., péntek, 19.30

Színház- és Filmművészeti Egyetem: Túlóra.

Május 27., szombat, 16.00

A MASZK bemutatja: És Willi És Vihar.

Május 28., vasárnap, 19.30

Utolsó Vonal: Tiszta vicc – a Kaposvári Egyetem végzett színészosztályának bemutatója.

Május 29., hétfő, 19.30

Kosztolányi Dezső Színház: Urbi et Orbi verbálisan textuális oralitás

Pilinszky János azonos című darabját fokozatosan mellőzve.

Május 30., kedd, 19.30

Kosztolányi Dezső Színház–Nyári Mozi Színházi Közösség–Újvidéki Kultúrközpont: Simon Grabovac–Surányi Sándor: Furcsa hurok.



Finálé Fesztivál

Kisszínház

Május 22–28., hétfő–vasárnap

Május 24., szerda, 19 óra

Acélmagnóliák.

Május 25., csütörtök, 19 óra

Picasso kalandjai – a Szabadkai Népszínház előadása.

Május 26., péntek, 19 óra

A Zördög – a Szegedi Nemzeti Színház előadása.

Május 27., szombat, 19 óra

Mezítláb a parkban – a Békéscsabai Jókai Színház előadása.

Május 28., vasárnap, 19 óra

III. Richárd – Maladype Színház. Előadás Szeged

IH Rendezvényközpont

Május 26., péntek, 17 óra

Mi a baj a stresszel? Szabadulás a múlt fogságából – Koter Margaréta előadása. Jegyár: 3200 Ft. Jegyek kaphatók az IH Rendezvényközpontban.

Május 29., hétfő, 18 óra

Fa Nándor hajótervező és -építő, óceáni szólóvitorlázó lesz a Pedagógiai esték vendége. Kiállítás SZEGED

A Dóm Galériában (Dóm tér 16.)

17 órakor nyílik Simon Miklós képzőművész kiállítása, amelyet dr. Benyik György nyugalmazott főiskolai tanár nyit meg. A kiállítás augusztus 26-áig látogatható.

A Délvidék Házában (Közép fasor 1–3.)

június 30-áig ingyenesen látogatható a Váraink tövében – múltunk dicsőségében című kiállítás Recskó Béla festőművész képeiből,

augusztus 31-éig, munkanapokon 8–16 óráig látható a „Renghet a föld s dűlhet, de magyar hűség nem ingad..." A nagy háború magyar csapat-, patrióta- és propagandajelvényei címmel történeti kiállítás.

A Bibliotéka Egyesület könyvtárában megnyílt Kónyáné Szecsei Ibolya foltvarró kiállítása.

A REÖK-ben július 16-áig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig látogatható a XXXIX. Nyári Tárlat.

Az SZTE BTK Régészeti Tanszéken és a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéken (Egyetem u. 2.)

megnyíltak A tudomány és az oktatás szolgálatában – Buday Árpád élete és munkássága, valamint az Egy vázlatkönyv és holdudvara – Buday György 1927-es rajzai a szeged-alsóvárosi napsugaras oromzatokról című kiállítások.

A Bálint Sándor Művelődési Házban június 13-áig, vasárnap kivételével naponta 10–18 óráig, hétfőn 10–15 óráig tekinthető meg Dégi László festőművész Válogatás 50 év alkotásaiból című jubileumi kiállítása.

A Budapesti Román Kulturális Intézet Szegedi Fiókintézetének székházában (Dugonics tér 2.)

megnyílt a Dunán felfelé 2017 című kortárs képzőművészeti kiállítás a tíz évvel ezelőtt indult Szulinai Alkotótábor munkáiból.

Az SZTE JGYPK rajz tanszéki galériában (Brüsszeli krt. 37.)

május 27-éig, vasárnap kivételével naponta 10–18 óráig látható Jakabházi Sándor és Farkas Endre temesvári képzőművészek Színes formák összhangja című tárlata.



HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

A KépKapTár Galériában (Bocskai utca 1.)

17 órakor nyílik Négylábon címmel Nagy Attila szobrászművész kiállítása. Megnyitja Rapcsák Katalin, az alkotóház vezetője, közreműködik Almási Enikő előadóművész. A tárlat június 7-éig tekinthető meg, hétfőtől péntekig 9–17, szombaton 9–12 óráig.

Az Alföldi Galériában (Kossuth tér 8.) július 2-áig várja látogatóit a XIV. Vásárhelyi Fotószimpózium kiállítása,

július 2-áig tekinthető meg Csikós András festőművész Találkozás című emlékkiállítása.

Az Emlékpontban (Andrássy út 34.)

megnyílt A szabadság pillanatai. Egyéni és közösségi cselekvésformák 1956-ban című tablókiállítás,

június 30-áig látható a Kádár-huszárok és pártkatonák – munkásőrök Hódmezővásárhelyen, 1957–1989 című kiállítás.

A Cseresnyés Kollégium felső aulájában (Oldalkosár u. 1.)

június 15-éig tekinthető meg az 50 év – 50 kép című kiállítás, amely a kollégium történetét mutatja be. Sport Szeged



Harlem Globetrotters

Május 27., szombat, 19 óra

Városi sportcsarnok

Magyarországon turnézik a világ leghíresebb kosárlabdashow-együttese, a Harlem Globetrotters! Az NBA-partnercsapat évente több mint 300 mérkőzést játszik, és az esetek 98 százalékában nyerni szokott. A világ 90 éve csodálhatja az elképesztő zsákolások és fantasztikus trükkök mestereit, akik 2017-es világ körüli turnéjuk keretében érkeznek hazánkba. Zene Szentes



Szentes fúvószenekarának minősítő hangversenye

Május 26., péntek, 19 óra

Megyeháza KKK díszterme



Szeged



Pély Barna-koncert (Vendég: Mars47)

Május 27., szombat, 19 óra

IH Rendezvényközpont

Belépő: 900 Ft, a koncert napján: 1200 Ft.



Hungi Vigadó

Docpiano Band feat. STONE

Május 26., péntek, 20.30

A népszerű zenekar kiegészülve Stone-nal várja a táncos lábú zenekedvelő barátokat.



One Fashion Style

– Tavasz/Nyár Divatbemutató

Május 28., vasárnap, 17.00–18.30

A One Fashion Style Lakásbutik idén is elhozza nektek a legújabb trendeket.

A belépőjegy ára elvárt, minimum 300 Ft, amelyet a „Kisgyerekek is lehetnek nagybetegek" programon keresztül a szegedi Gyermekintenzív Osztály számára ajánlanak fel. Irodalom Szeged



Párducpompa – író-olvasó találkozó

Május 30., kedd, 17 óra

IH Café

Tóth Krisztina, az egyik legismertebb magyar szerző. Túra Kiskunsági Nemzeti Park programjai



Árvalányhajas Túra

Május 27., szombat

Találkozó: 9.00, a Naprózsa Erdei Iskola előtti parkolóban. Jelentkezés: 30/488-4543.



Fészekrakók a Péteri-tónál

Május 27., szombat

Találkozó: 9.00, az E5-ös főútvonalon, a 127-es km-nél lévő KNP-kutatóház előtt. Jelentkezés: 30/638-0297, abrahamk@knp.hu.



Csatangolás a Csodaréten

Május 28., vasárnap

Találkozó: 10.30, Ásotthalom szélén a Gárgyán-erdő mellett található „Ásotthalom erdei pihenő" nevű buszmegállóban. Jelentkezés: 30/445-8293.



„Muzsikál az erdő" a Hírös városban

Május 28., vasárnap

Lakitelek-Tőserdő, a híd közelében

10 órától késő estig kenus túrák, gyalogos kirándulások, kézműves-foglalkozás, Bábika játszóház és sok-sok zenés foglalkozás vár minden érdeklődőt.



Kulturális bicajtúra Dankó Pista nyomában

Május 27., szombat

Indulás a Megálló közösségi háztól (Budapesti krt. 23.)

A szegedi Megálló közösségi ház bicajos helyismereti túrasorozata folytatódik (kb. 40 km). Találkozó: 8 óra 45 perckor. Indulás 9 órakor. Városnézés Szeged



Alsóvárosi séta

Az Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont és az alsóvárosi Napsugaras Tájház

Május 26., péntek

A séták 9, 11, 13 és 15 órától indulnak az alsóvárosi Napsugaras Tájháztól. Megismerhetik Szeged legarchaikusabb városrészét. Részvételi szándékukat legkésőbb a séta előtt egy nappal e-mailben vagy telefonon jelezzék. Tel.: 30/501-2822. E-mail-cím: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com.



Belvárosi séta

Május 27., szombat, 11–13 óra

A séta a Tourinform-iroda elől indul (Dugonics tér 2.)

A séta során felfedezik a belvárost és megismerkedhetnek az 1879-es árvíz után néhány év alatt felépült „palotás város" épületeivel, tereivel, sugárútjaival. Információk:

Tourinform-iroda: 62/488-690, 62/488-699, szeged@tourinform.hu, www.szegedtourism.hu.



Kávéházak és vendéglők nyomában

Május 27., szombat, 15 óra

A Somogyi-könyvtár elől indul

A sétán az első Hungáriától eljutnak a Régi Hungáriáig, és beavatják a velük tartókat néhány szegedi kávéházi specialitásba is. Jelentkezés a szegeditourisma@gmail.com e-mail-címen vagy a helyszínen.



Egy darabka Párizs Szegeden – szecessziós séta

Május 28., vasárnap, 11–13.30

A séta a Tourinform-iroda elől indul

A séta során Szeged legszebb szecessziós épületeit nemcsak kívülről, hanem belülről is megismerhetik. Jelentkezés: 62/488-690, 62/488-699, szeged@tourinform.hu. Színház SZEGED

NAGYSZÍNHÁZ

19 óra: Faust – opera. Gregor József-bérlet.

KISSZÍNHÁZ

19 óra: A Zördög. Bérletszünet.

RÉGI ZSINAGÓGA

19.30 óra: Színház- és Filmművészeti Egyetem: Túlóra. Mozi SZEGED

BELVÁROSI MOZI

ZSIGMOND VILMOS TEREM

Arthur király – A kard legendája (m. b.): 16.15 óra.

Alien: Covenant (m. b.): 18.30 óra.

A Karib-tenger kalózai – Salazar bosszúja (m. b.): 20.45 óra.

BALÁZS BÉLA TEREM

Vad észak – Mese az ezer tó országából (m. b.): 16.45 óra.

Film Farm (magyar): 18.15 óra.

Modern idők (fekete-fehér amerikai burleszk): 20.30 óra.

CSŐKE JÓZSEF TEREM

Az utolsó család (feliratos): 16 óra.

Álom hava (magyar–szerb): 18.15 óra.

Frantz (feliratos): 20.15 óra.

PLAZA CINEMA CITY

A Karib-tenger kalózai – Salazar bosszúja (m. b.): 13.40, 16.20, 19 óra.

A Karib-tenger kalózai – Salazar bosszúja (feliratos): 21.40 óra.

A Karib-tenger kalózai – Salazar bosszúja – 3D (m. b.): 15, 17.40, 20.20, 22.20 óra.

A galaxis őrzői 2. – 3D (m. b.): 14.45, 17.30, 20.15 óra.

Arthur király: A kard legendája – 3D (m. b.): 14.20, 19.40 óra.

Bébi úr – 3D (m. b.): 13.15, 16 óra.

A galaxis őrzői 2. (m. b.): 13.15, 16.30, 22 óra.

A kör (m. b.): 22.30 óra.

Alien: Covenant (m. b.): 13, 15.30, 18, 20.30 óra.

Alien: Covenant (feliratos): 22.20 óra.

Arthur király – A kard legendája (m. b.): 17 óra.

Bye Bye Man: A rettegés neve (m. b.): 18 óra.

Csápi: Az óceán hőse (m. b.): 15.15 óra.

A galaxis őrzői 2. (feliratos): 19.15 óra.

Halálos iramban 8. (m. b.): 20 óra.

Hogyan legyél latin szerető? (m. b.): 16, 20 óra.

Kincsem (magyar): 17.20 óra.

Ó, anyám! (m. b.): 14, 18.30, 20.30 óra.

Ricsi, a gólya (m. b.): 13, 14.30 óra. Közélet SZEGED

A közéleti kávéház rendezvénye

az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon (Tisza Lajos krt. 54.)

16 óra: Mi a helyzet az élelmi rostok háza táján? Vendég: dr. Barta József egyetemi magántanár és Barta Edina életmód-tanácsadó és terapeuta.

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Kollégiumában (Boldogasszony sgt. 44.)

18 óra: Különleges lehetőség… Egy kosaras naplója. Avagy: a hosszú, egészséges élet titka. Vendégek: Hódy László magyar és Európa-bajnok, ausztrál olimpikon (9. hely) és Dobor Dezső, a Magyar Sportújságíró Szövetség alelnöke.

Az Agóra Gyermekkuckóban

10 óra: A szülés/születés mint az önfejlődés lehetősége – Beavatás vagy beavatkozás? Előadó: Komlósi Boglárka PhD (dúla, kineziológus coach).

Az Északvárosi fiókkönyvtárban

16 óra: a Mesekuckó gyerekklubba mese- és kézműves-foglalkozásra várják az óvodás és kisiskolás gyerekeket családjukkal együtt.

A Hangoskönyvtárban

16.30 óra: Hangfürdő – közreműködik: Jenei Kornél.

Az Odesszai fiókkönyvtárban

16.30 óra: a Mesetarisznyában Rófusz Ferenc–Gimesi Dóra A legvidámabb gyereknap című története és ahhoz kapcsolódó játékos foglalkozás.

A Rókusi fiókkönyvtárban

16.30 óra: Májuskosár című Mesedélutánra várják a gyermekeket és családjukat.

Az IH Rendezvényközpontban

17 óra: Mi a baj a stresszel? Szabadulás a múlt fogságából – Koter Margaréta előadása.

A dóm látogatóközpontjában

18 óra: A Szegedi Polgári Platform A mocsárvilágtól a Dóm térig című sorozata – Marjanucz László történész A nagy árvízről és a modern város születéséről című előadása. A program nyitott és ingyenes.

Mesebárka a Tiszán

17 óra: Grimm-Busz Színház.



MAKÓ

A József Attila Múzeumban (Megyeház u. 4.)

9 és 11 óra: A régészet napja – közösségek régen és ma. Szomszédban a germánok – ismeretterjesztő előadás a VI. században a Tisza-vidéken élt gepidákról, valamint Móra Ferenc 1928-as kiszombori ásatásának rövid ismertetése a feltárt régészeti leletekkel együtt. Ezt követően múzeumpedagógiai foglalkozás: készítsd el saját bepecsételt kerámiádat! A részvétel ingyenes.

XV. Kemencés és Hagymás Grillfesztivál

A Návay Lajos téren

16 óra: STEEL-koncert, majd Route 43-koncert,

20.30 óra: Zenevonat-szuperkoncert.