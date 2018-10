A gyerekszínészek is bemutatkoztak a színház olvasópróbáján - Karácsonyra érkezik a Valahol Európában

„Apa mondta, várni kell, de visszajön, azt mondta, visszajön" – énekelte a Kuksit megformáló kisfiú a nagyszínház balett-termében kedden a Valahol Európában című musical olvasópróbáján. Több társával együtt lélegzet-visszafojtva figyelték Szőcs Artur rendezőt, aki 2011-ben a Dóm téren Hosszút játszotta a darabból.– Fegyelmezetten kell dolgozni, egyenrangú kollégák vagyunk mindannyian! Ugyanolyan alázattal lépünk fel ugyanarra a színpadra! – figyelmeztette a gyerekeket.A szövegkönyv még igen rövid – a prózai rész alakul, bővül a próbák során. A dalokat már betanulták, csak tökéletesíteni kell a december 21-i bemutatóig. A díszletterv is kész Árvai György jóvoltából. A koreográfiáért Bodor Johanna egykori szegedi balettművész felel.– Aktuálisnak érzem a darab mondanivalóját. A társadalmi környezetünkben ott rezeg a levegőben a toleranciára való képtelenség, s annak valamiféle terjedése. Oda kell figyelni, hogy vannak szerencsétlen sorsú emberek, akiknek kezet kell nyújtani. Ez az egyik üzenete a darabnak. Az odafigyelésről, a szeretetről szól – magyarázta Barnák László főigazgató, aki azt is elmondta, karácsony környékén gyűjtőakciót is terveznek a rászorulóknak.A darabban a gyerekeket vezető falkavezért, Hosszút Medveczky Balázs és Rusznák András alakítja, Suhancot pedig Ágoston Katalin és Csorba Kata. Az exkarmestert és zeneszerzőt Pálfi Zoltán és Rácz Tibor játssza. Kuksi szerepét Hrabovszky Bercel és Vajda Vince kapta meg a gyerekek közül. Két új, főiskolás színész is feltűnik majd a darabban: Varga-Huszti Máté mint Ficsúr és Károlyi Krisztián mint Csóró.