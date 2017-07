A gyermekközpontúság győzött a menedzserszemlélet felett a Kőrösyben

Békés vetélkedés két elismert tanár között

Újabb iskolában derült ki: egy igazgatóválasztásnál nincs jelentősége a szakmai munkaközösségek és egyéb szervezetek véleményének, noha azt minden esetben ki kell kérni a pályázatok elbírálása előtt.Idén a Szegedi Szakképzési Centrum valamennyi intézményében kiírták az igazgatói pályázatot, de csak a Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziumában volt kérdéses, ki lesz az új intézményvezető, minden más iskolában ugyanis egy pályázó volt.Két régi tanár, Farkasné Székely Angéla és Terjék Balázs indult a vezetői székért. Mivel mindketten a pedagóguskar megbecsült tagjai, itt nem volt egyik jelölttel kapcsolatosan sem olyan ellenállás, mint például tavaly a Deák Ferenc Gimnáziumban. Az eredmény azonban itt is kérdéseket vetett fel.A két pályázatot saját kollégáik is véleményezték május közepén. Ezekben az szerepel, hogy egyik sem tartalmaz olyan elemet, amit ne tudnának támogatni, és mindketten alkalmasak a munkakör betöltésére. Terjék Balázs dolgozatában azonban több a konkrétum, és alaposabb, ráadásul neki van már vezetői tapasztalata is. Farkasné Székely Angéla pályázatából többen kiemelték, hogy az inkább gyermekközpontú, szemben a másik pályázattal, amelyet a menedzserszemlélet, a szakmaiság hat át.A szakmai munkaközösségek a nevelőtestületi szavazáson Terjék pályázatát 68 százalékban támogatták, míg Farkasnéét 46 százalékban. Az alkalmazotti közösség körében 72, illetve 33 százalék volt a két jelölt támogatottsága Terjék Balázs javára. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is elismerően szólt mindkét pályázatról, ám a testület is Terjéket javasolta igazgatónak. Éppen ezért meglepő, hogy a kinevezést végül Farkasné Székely Angéla kapta meg.Megkerestük a frissen kinevezett igazgatónőt, milyen érzésekkel foglalta el igazgatói székét, tudva, hogy nem az övé volt kollégái körében a nagyobb támogatás. Farkasné Székely Angéla azonban annyit mondott csak, hogy az intézményi, illetve a szakképzési centrumot érintő kérdések kapcsán a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal sajtóosztálya nyilatkozhat. A másik pályázó, Terjék Balázs is annyival kommentálta a történteket: az intézmény kommunikációs szabályzata rá mint pedagógusra is vonatkozik.Megkérdeztük tehát a két intézményt – utóbbitól kaptunk csak választ. Örömmel fogadtuk, hogy egy évvel ezelőtt feltett és most megismételt kérdésünkre is választ kaptuk, amelyben arra voltunk kíváncsiak, a szakképzési centrum öt intézményében tavaly miért csak egy évre kaptak kinevezést az igazgatók. Ezt azzal magyarázták, hogy az egyes munkaköröket betöltő dolgozók köre – beleértve a vezetőket is – a feladatok beazonosításával együtt, azokkal párhuzamosan változott.A pályázat eredményének okát firtató kérdésünkre azt írták, „Farkasné Székely Angéla szakmájának kiváló képviselője, mind emberi, mind szakmai kvalitásai messzemenőkig alkalmassá teszik városunk kiváló szakgimnáziumának vezetői feladataira; valamint a Centrum szakmai programjának megvalósítására". Feltettük azt a kérdést is, hogy mi szükség van a különböző vélemények bekérésére a pályázatok kapcsán, ha azokat nem veszik figyelembe. Mivel azonban a szerkesztőségünknek küldött e-mail úgy kezdődik: „2 kérdést azonosítottunk Farkasné Székely Angéla kinevezésével kapcsolatban", ezek szerint ezt nem sikerült „azonosítani".