A gyulai bíróságra hívta Botkát Szabó Bálint

– A főjegyző, a kabinetfőnök és az alpolgármester az utóbbi időben több időt töltöttek a bíróságon, mint a közgyűlésben – tette hozzá a jogász, aki azt is elmondta, hogy Szeged polgármesterének le kell vonnia a következtetéseket, bármilyen ítélet is születik az ügyben. Szabó Bálint azt is elmondta, hogy jogászként az ítélet függvényében dönt arról, hogy milyen lépéseket tesz a továbbiakban.



– Egy azonban biztos: ha elmarasztalják a városvezetőket, azonnal felszólítjuk őket, hogy mondjanak le hivatalukról, és azt is kérjük, hogy az ítélet kihirdetése után már ne foglalkozzanak a város ügyeivel – közölte a jogász.



A szegedi parkolóbotrány ügyében ma délelőtt hoz elsőfokú ítéletet a Gyulai Járásbíróság.



Ahogy arról már beszámoltunk, az ügy vádlottai az ügyészség szerint több mint 40 millió forint kárt okoztak azzal, hogy 2008 és 2012 között 307 ingyenes parkolóbérletet biztosítottak, amelyek odaítéléséről vezetői értekezleteken döntöttek. Az első- és másodrendű vádlottak az SZKT volt vezetői, a harmadrendű a parkolási üzletágat vezette, az ügyészség őket társtettesként elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja. A negyed-, ötöd- és hatodrendű vádlottak, azaz Mózes Ervin címzetes főjegyző, Solymos László alpolgármester és Kalmár Gábor kabinetfőnök pedig felbujtóként szerepel az ügyben.